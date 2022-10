El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llega este lunes a la Casa de Nariño con el eco aún diáfano del discurso del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, en donde dijo: “Yo demando acabar con la irracional guerra contra las drogas”.



La afirmación de Petro del fracaso de una política liderada por EE. UU. es, lógico, un asunto de suma importancia para ese país. Eso explica que Blinken haya escogido a Bogotá como la primera escala de su gira por solo tres países de la región. Luego irá a Santiago de Chile para ver a Gabriel Boric y después a Lima, en donde hablará con el mandatario peruano, Pedro Castillo.

En esta última ciudad, Blinken participará en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebrará del miércoles al viernes.

En Bogotá estará lunes y martes. Además de Petro, en su agenda figuran entrevistas con la vicepresidenta Francia Márquez y el canciller, Álvaro Leyva.



La comunicación oficial del Departamento de Estado es escueta. Dice que Blinken abordará con el gobierno Petro la implementación de “un enfoque integral para combatir el narcotráfico y mitigar sus impactos en la salud, la seguridad y el medioambiente” y que también ofrecerá su “colaboración” para la implementación de los Acuerdos de Paz de 2016 y su apoyo al estatus de protección temporal para migrantes venezolanos llegados a Colombia, una política que considera “un modelo para la región”.



Sin embargo, se prevé una discusión de mayor tensión. “Petro ha sido contundente en afirmar que se trata de una relación paritaria, no de súbdito, y que el Gobierno tiene unas posiciones frente a ciertos temas que no necesariamente coinciden con las que han tenido gobiernos anteriores y no necesariamente son las mismas que las que tiene el Gobierno de Estados Unidos”, afirma Arlene Tickner, analista y docente de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.

Durante su discurso en la ONU, el presidente Gustavo Petro aseguró que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado. Foto: EFE/EPA/JUSTIN LANE

Este mensaje ha llegado a la Casa Blanca. Si bien la administración de Joe Biden sigue dejando claro que le interesa mantener una buena relación con Petro y que el viaje de Blinken se suma a los otros cuatro encuentros de alto nivel que han sostenido en los pocos meses que van desde que ganó la presidencia y asumió el poder en la Casa de Nariño, la dimensión de sus propuestas tocan fibras muy sensibles.



Además de haberles dicho que la guerra contra las drogas fracasó, también Petro les propuso, en Bogotá, que “narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado; narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado, sin ningún tipo de negociación, a EE. UU. Narcotraficante que negocie beneficios jurídicos con el Estado colombiano y deje de ser definitivamente narcotraficante, no será extraditado”.



Petro empezó, además, a impulsar la paz total que incluye sometimiento con organizaciones criminales cuyo único motor es el delito del narcotráfico. Una decisión que es mirada con atención en el país del norte.



Y también reanudó las relaciones bilaterales con Nicolás Maduro. Aunque Estados Unidos entiende las razones, también cree que Petro no puede hacerse el de la “vista gorda” frente a las numerosas violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen y que han sido documentadas por organismos internacionales como la ONU.



Para Biden, está claro, la defensa de la democracia y el derecho a elegir libremente a sus gobernantes es personal, pues él mismo fue víctima de una insurrección que trató de impedir su llegada a la Casa Blanca hace casi dos años.



“El acercamiento de Petro con Venezuela y su presidente Maduro es un tema que EE. UU. analiza con lupa por la cercanía de Maduro con Rusia y el impacto que pueden tener estas relaciones en la geopolítica latinoamericana”, le dijo a EL TIEMPO Guillermo Henao, analista y estratega político.

En cuanto a antinarcóticos, Estados Unidos, o al menos la administración Biden, está mostrando que pueden ser flexibles. De hecho, el subsecretario de Estado, Brian Nichols, en una rueda de prensa con periodistas este viernes para hablar sobre el viaje y los objetivos de Blinken, ni mencionó la palabra erradicación. De acuerdo con el funcionario, su país respalda “una aproximación basada en ciencia, salud y seguridad regional, al igual que la interdicción de drogas” y el apoyo de comunidades que hoy dependen de los cultivos ilícitos para subsistir.



“Mientras el presidente Petro define una estrategia (antidrogas), nosotros seguiremos siendo aliados”, aseguró Nichols.

Facebook Twitter Linkedin

En la visita de Blinken a Bogotá, se espera que dialogue sobre la apertura del gobierno de Biden para apoyar temas como la protección medioambiental y conocer sobre la propuesta de 'paz total'. Foto: AFP

Eso, sin embargo, no quiere decir que estén en la misma página o que no existan grietas bajo la superficie.



Washington, por ejemplo, quedó molestó por el reciente discurso de Petro en Naciones Unidas, donde los responsabilizó de la guerra contra las drogas sin reconocer los aportes que ha venido haciendo Estados Unidos en muchos otros frentes. Entre ellos, su fuerte apoyo a la implementación de los acuerdos de paz, defensa de los derechos humanos, fortalecimiento de la democracia, desarrollo alternativo y protección del medioambiente.



Aunque en principio están de acuerdo en que se deben explorar otras alternativas en la lucha contra las drogas, están a la expectativa de un plan que le permita al país controlar la expansión de los cultivos ilícitos sin que eso incluya un fuerte componente de erradicación.



Y también está expuesta otra fisura que podría enfriar las relaciones. Petro se niega a condenar directamente a Rusia por el ataque a Ucrania. Eso justo cuando Washington y el resto de Occidente condenaban el referendo mediante el cual Rusia se anexó cuatro provincias ucranianas. “Tan mala es la invasión de Rusia sobre Ucrania como la de Irak y Siria”, dice Petro.



En la Asamblea de la OEA, a la que va Blinken, precisamente se va a discutir una resolución de rechazo a la anexión. Nichols, en el encuentro con periodistas, dijo que esperaba que todos los países de la región se sumen a ella.



Si el gobierno Petro no lo hace, o se abstiene –como sucedió con otra resolución reciente contra Nicaragua– esto podría traducirse en su primer choque directo con Washington.



Lo cierto es que el presidente Petro intenta dejar claro que quiere ampliar su discurso regionalmente. Por esta razón, incluye también temas como la Amazonia y el respaldo que necesita del mundo.



Aunque el gobierno colombino ha mostrado que quiere hablar de tú a tú con EE. UU., tiene claro que las relaciones con dicho país siguen siendo prioritarias y es consciente de la importancia de tenerlo como un aliado. Esto debido a que, por ejemplo, el respaldo del país norteamericano al proceso de paz con el Eln, como en su momento lo fue con las Farc, lo ha convertido en unos actores claves en el posconflicto.

REDACCIÓN EL TIEMPO, WASHINGTON Y BOGOTÁ