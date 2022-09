El presidente Gustavo Petro tiene una cita clave el 3 de octubre. En Casa de Nariño se reunirá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien estará visitando a Colombia, Chile y Perú la próxima semana.



Su viaje por Suramérica arranca en Bogotá y estará en el país hasta el martes. En la capital sostendrá el lunes un encuentro con el mandatario colombiano, la vicepresidenta, Francia Márquez y el canciller, Álvaro Leyva.



La Casa Blanca informó que la reunión se centrará en "abordar la crisis climática, apoyar los esfuerzos regionales para abordar la migración irregular e implementar un enfoque holístico para combatir el tráfico de estupefacientes y abordar sus impactos en la salud, la seguridad y el medio ambiente".

Antony Blinken. Foto: AFP

Uno de los puntos en los que Petro ha mostrado mayor distancia con el Gobierno estadounidense es el de las drogas. El mandatario le propuso a Estados Unidos cambios de fondo a la extradición, una herramienta acordada entre los dos países en la lucha contra las drogas.



“Les propusimos que narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado; narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado, sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos; narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante no se extradita”, reveló el primer mandatario.



La propuesta se dio en el marco de la reunión con el Director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Rahul Gupta, y la delegación estadounidense que estuvo en Bogotá en agosto pasado.



La iniciativa del mandatario implica un cambio radical en el uso de este procedimiento, que se habilitó a través de un acto legislativo en 1997 como un acuerdo por vía administrativa, ya no como un tratado que perdió vigencia ante la implementación de la Constitución de 1991, que prohíbe expresamente la extradición de connacionales.

Presidente Gustavo Petro durante su intervención en la ONU. Foto: Presidencia

Y a esto se suma lo que planteó Petro hace unos días en la Asamblea General de las Naciones Unidas en torno a modificar la lucha contra las drogas, que, dijo, ha fracasado.



Por otro lado, la Casa Blanca confirmó que en la reunión EE. UU. reiterará el apoyo del gobierno de Estados Unidos frente a dos aspectos: la implementación plena del Acuerdo de Paz de 2016 y la política de Estado de Protección Temporal de Colombia para los migrantes venezolanos, el cual, consideran, es "un modelo para la región".



