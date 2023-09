Una intervención conjunta, con múltiples referencias históricas, los presidentes Gustavo Petro (Colombia) y Andrés Manuel López Obrador (México) -AMLO- dieron un breve balance de sus encuentros de este viernes y sábado. Las intervenciones giraron en torno a un mensaje de unidad latinoamericana.



El primero en hablar fue el presidente mexicano, que destacó la figura del genera José María Melo como un ejemplo de la unidad entre su pueblo y el colombiano. “El único presidente indígena que tuvo Colombia, José maría Melo, derrocado por los conservadores, encontró refugio y combatió en Chiapas en el Ejército Liberal de Ángel Albino Corzo, defendiendo las ideas libertarias de nuestro mejor presidente Benito Juárez”, concluyó.



En ese sentido destacó que Melo participó en la guerra para resistir a las fuerzas de Maximiliano de Habsburgo y Napoleón Tercero, que buscaron instaurar una monarquía en México. Luego hizo referencia a otros sucesos en los que hubo participación colombiana en territorio mexicano, como los encuentro entre Antonio Maceo, líder independentista cubano, el general colombiano liberal Rafael Uribe Uribe y el mexicano Catarino Garza.



López Obrador reconoció que hay una ayuda mutua para encontrar restos. Mientras Colombia solicitó la asistencia para encontrar los restos de Melo, que estarían en Chiapas, México solicitó dar con el paradero de Catarino Garza, revolucionario mexicano que murió en Colombia en la guerra de los mil días.



“La lucha por la dignidad es una historia sin fin. Amigo, hermano, compañero presidente, nuestros pueblos siempre se unirán en la búsqueda de la libertad, de la justicia y la democracia y la defensa de nuestras soberanías”, dijo AMLO, que manifestó al mandatario colombiano que “puede contar con nosotros”.



Por último, recordó su amistad con Gabriel García Márquez y ejemplificó la unidad de Colombia y México con el siguiente dicho. “En Colombia, los de la oligarquía se creían ingleses, la izquierda, francesa, pero los del pueblo colombiano se sentían mexicanos, que viva Colombia, que viva México”, concluyó.



Gustavo Petro fue el segundo en tomar la palabra. Este fue más directo y señaló que los encuentros con el mandatario mexicano se dieron para “construir una posición diferenciada en torno a dos problemas contemporáneos, la política antidrogas y el tema de la migración”.

"Colombia parecía no estar muy en el escenario de las grandes migraciones mundiales y se ha convertido en un centro de recepción masivo de migrantes que quieren ver el país como país de paso, no quedarse aquí": Presidente @petrogustavo. #NuevoEnfoqueSobreDrogas pic.twitter.com/UagbAVQWCb — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 9, 2023



Como minutos antes habló del nuevo enfoque antidrogas que tendrá su administración, Petro se centró en el tema de las migraciones. “Colombia parecía no estar en los grandes escenarios. Colombia se ha convertido en centro de recepción de migrantes, que arrancan en una mala política que deja sangre y muertos”.



Gustavo Petro criticó el bloqueo de Estados Unidos a Venezuela, y lo calificó de ser una de las principales razones de la crisis migratoria. El problema inició con un bloqueo. Pienso que en un plazo corto se puede resolver si se quita el bloqueo. “Querían tumbar al régimen y solo tumbaron al pueblo”, añadió.



“Se felicita, al gobierno Duque por no tener una política xenófoba”, añadió el mandatario colombiano. Luego también hizo varias referencias históricas y hasta mencionó a bandas actuales que tendrían un mensaje a favor de la unidad latinoamericana.



En uno de los apartados de su discurso, el mandatario aprovechó para cuestionar la propuesta de Paloma Valencia de bonos para que los padres paguen colegios privados. “Acortaría la educación pública, que este congreso planea fortalecer, no acabar”, dijo el presidente colombiano.

