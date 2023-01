Debido a las denuncias en el Guaviare de violaciones a menores de edad de la etnia nukak makú, el presidente Gustavo Petro, desde Jericó (Antioquia), se refirió a la situación para la que ya le solicitó al ICBF que envíe una comisión inmediatamente que atienda estos casos.



Las declaraciones del jefe de Estado se dieron en la tarde de este sábado, durante un encuentro del mandatario con las comunidades de este municipio ubicado en el suroeste antioquieño.

En jericó, Antioquia. Tomando decisiones fundamentales para el territorio junto a la ciudadanía.



El gobierno nacional privilegia el agua y por tanto detiene los proyectos mineros que la ponen en riesgo.



Queremos que Jericó y la provincia sea un distrito agrario y ecológico.

"Sobre este caso, Petro señaló que hay "una sistemática acción de violación y de abuso sexual de niños y niñas. Muchos indígenas que, por comida o para tener cómo doparse para que no se sienta el hambre, intercambian favores sexuales con una población indudablemente degradada".



Sobre estas presuntas actividades ilegales, el gobernante aseguró que no son clandestinas y "hechas contra la misma familia o contra la misma comunidad. De ahí la sistematicidad del problema".



En ese orden de ideas, Petro aseguró que hay "niveles de complicidad" dentro de la comunidad y calificó este tipo de acciones denunciadas como un "etnocidio".



"Se han alcanzado niveles de complicidad dentro de la misma comunidad, que no ve otro camino que prostituir a sus propios niños para obtener comida. Eso se llama un etnocidio", manifestó.



Santiago Carmona Caraballo

REDACCIÓN POLÍTICA