En el Congreso anual de la Andi, en Cartagena, el presidente Gustavo Petro habló con los empresarios del país, ante quienes expuso algunas de sus ideas de las alianzas que se deben tejer en conjunto entre el estado y el sector privado para impulsar el crecimiento de la industria en Colombia.



Entre las misiones que les planteó a los empresarios junto al estado están las de acabar con el hambre e industrializar el país a partir de las energías limpias.



Durante su discurso, Petro también dijo que la producción cada día necesita “más saber intensivo”.



En ese contexto, el presidente se mostró sorprendido con la Fundación Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer (CTIC), la cual recorrió junto al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo en una visita privada antes de la inauguración.

La imagen muestra una de las salas de cirugía que tiene el centro donado por el empresario. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

“Me mostró la clínica, había unas máquinas que me dejaron sorprendido. Es el modelo de salud estilo norteamericano que depende más de la tecnología que del médico”, dijo Petro, que detalló uno de los avances tecnológicos contra el cáncer que vio: "Era una máquina inmensa, en un cuarto inmenso, para hacer operaciones sin bisturí".



El presidente, tras conversar con la médica que la operaba y conocer su recorrido profesional y preparación para manejarla, reflexionó señalando que cada vez más los trabajadores usan menos la fuerza muscular para producir, y mucho más el conocimiento.



"Usan la fuerza del cerebro. Si no se sabe en una sociedad, si no tenemos electricidad, conectividad y energías limpias, ¿cómo podemos hablar de una política de industrialización en este siglo? Y eso, que se llama electricidad, conectividad, saberes, ¿quien los garantiza? No puede ser el empresario individual (...) eso lo garantiza el Estado”, dijo Petro.



Y añadió, para reafirmar la importancia de trabajar en conjunto entre el sector privado y el público, que "la producción necesita el empuje privado individual, y del Estado".



El CTIC, una iniciativa filantrópica del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo y su familia, inició su construcción en 2017 y fue inaugurado el pasado mes para convertirse en la entidad más avanzada en tecnología y recursos humanos para el manejo integral del cáncer en Colombia y la región.



