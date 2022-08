Inicialmente se había previsto que el presidente, Gustavo Petro, viajaría este viernes a Cúcuta, donde liderará un consejo de seguridad. La protección de su integridad suscitó ajustes en la ruta de su paso por el Catatumbo.



Sin embargo, en la noche de este jueves, fuentes de la Casa de Nariño confirmaron que podría ir hasta el municipio de El Tarra, Norte de Santander, donde ocurrió el ataque a la avanzada de su comitiva.



Hasta el momento no se han conocido mayores detalles sobre la visita del Presidente a esta región del país, pero ha trascendido su interés por conocer de primera mano sobre las afectaciones al orden público y las acciones delictivas que lideran las bandas criminales en el Norte de Santander.



Precisamente, una comitiva de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue blanco de ataques al eludir un retén ilegal por parte de miembros de grupos ilegales, cuyo vínculo a alguna estructura criminal no ha sido confirmada. Cuatro vehículos resultaron afectados, pero no hubo afectaciones humanas.

El pasado miércoles, 24 de agosto, ocurrió el ataque armado contra un equipo de la avanzada de seguridad del presidente Gustavo Petro en El Tarra, Catatumbo. Foto: Imágenes suministrada por las autoridades en la zona.

La comitiva avanzó el pasado miércoles, 24 de agosto, en la tarea de analizar las rutas por las que transportarían al presidente Petro, pero en la tarde recibieron los impactos de bala que generaron una situación de alerta para la seguridad del jefe de Estado, quien, según algunas versiones, estará este viernes en El Tarra.



Todo indica que el primer mandatario tendrá un cambio en la ruta en su recorrido por el Catatumbo. Primero se espera que esté en Cúcuta para liderar el consejo de seguridad junto a la Fuerza Pública y miembros de las comunidades.



Autoridades locales del Norte de Santander aseguran que se hace "urgente" la presencia del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Petro, y así se orienten las medidas de prevención ante las afectaciones de seguridad en esta región del país.



REDACCIÓN POLÍTICA