Solo quedan tres días para la posesión presidencial del presidente electo Gustavo Petro y la instalación del nuevo gobierno. Para el 7 de agosto se tienen previstos dos actos, uno será protocolario en la Casa de Nariño, y otro, apunta a ser simbólico con la presencia de los ciudadanos en la plaza de Bolívar.



(No se pierda: Gustavo Petro ya se ‘prueba’ la banda presidencial, desde Caño Cristales)

Petro ha optado en los últimos días por no realizar pronunciamientos públicos, más bien ha sostenido reuniones privadas. El pasado martes tenía prevista su primera reunión con más de 800 alcaldes municipales del país; sin embargo, no asistió porque recibió el informe de la comisión de empalme relacionado con la seguridad y defensa del Estado.



Ahora bien, otro asunto que se ha mantenido pendiente es la designación de 10 ministros. Miembros cercanos al presidente indican que una vez se instale en la Casa de Nariño se conocerán nuevos nombres.



(También: Expresidente Uribe se excusó con Gustavo Petro y no asistirá a la posesión)



Según se ha conocido, Petro se ha preparado para la posesión presidencial y también ha avanzado en temas relacionados con el gobierno entrante. Este jueves, al presidente electo se le vio portando la banda presidencial desde Caño Cristales en La Macarena (Meta).



Además a través de sus redes sociales, el próximo jefe de Estado dejó saber que desde este lugar —que ha sido reconocido nacional e internacionalmente por su biodiversidad— se preparó lo que será la imagen de la Presidencia de la República para el siguiente cuatrienio.



"Preparando la imagen oficial en la Serranía de la Macarena. La inmensidad de la biodiversidad y sus climas. La magia de Colombia, potencia mundial de la vida", dijo.

Ahora, a la Sierra Nevada de Santa Marta. pic.twitter.com/60EdS6dPf0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 4, 2022

(Siga leyendo: Alexa, la excombatiente de las Farc que será fotógrafa en la posesión de Petro)



El presidente electo este tres días antes del domingo 7 de agosto tuvo un encuentro privado con la Nunciatura Apostólica, pero no se conocieron muchos detalles. Lo cierto es que Petro habría recibido la bendición para "dirigir al país y orientar sus decisiones" para el bien común de los colombianos.



Posteriormente, el presidente electo viajó a la Sierra Nevada de Santa Marta, donde tendrá un "momento simbólico" con los mamos de la sierra antes de la posesión del 7 de agosto. Petro asistiría a una ceremonia espiritual que "reafirmaría su voluntad para proteger la madre tierra" desde la Presidencia.

REDACCIÓN POLÍTICA