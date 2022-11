El presidente Gustavo Petro sale bien librado en las encuestas. Desde que comenzó su mandato, las mediciones que han preguntado a los colombianos tanto por su imagen como por la aprobación de su gestión han resultado favorables.



Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

La más reciente encuesta es de Guarumo, que se conoció ayer y muestra que su imagen favorable es del 48,7 por ciento y la desfavorable del 45,2 por ciento. En esta medición el 54,5 por ciento de las personas cree que el país va por mal camino, contrario a lo que considera el 41,1 por ciento.



Una de las primeras mediciones del presidente fue la de Invamer Poll. En agosto, el jefe de Estado obtuvo una aprobación del 56 por ciento y en octubre del 46 por ciento.



Si bien hay una caída en este lapso, para el analista Mauricio Jaramillo, de la Universidad del Rosario, se mantiene con un buen porcentaje y eso se debe a sus acciones, porque ha podido hacer pactos con diferentes sectores y tener margen de gestión.



“Petro sigue teniendo el apoyo de sus seguidores, pero no hay que olvidar que a las urnas no fueron más de 10 millones a votar por Rodolfo Hernández, sino en contra de Petro”, opinó sobre la misma situación el analista Andrés Segura.



Según el experto Carlos Arias, los colombianos siguen “siendo seducidos por la promesa de cambio” y la retórica de Petro, pero “hay un descrédito que aumenta lentamente alrededor del discurso”.



En octubre se conoció la encuesta de Pulso País de Datexco, publicada por W Radio. En esta, la imagen favorable del Jefe de Estado fue del 54 por ciento y desfavorable del 35 por ciento.



Allí se les preguntó a los encuestados si entendían el modelo de país que quiere Petro para Colombia y la mayoría respondió de manera afirmativa. Fueron 58 puntos por el sí y 36 por el no.



Y estos resultados, que para los analistas son favorables, se han visto también en las encuestas que se publicaron a propósito de sus primeros 100 días en la Casa de Nariño, que se cumplieron el martes.



“Las personas todavía están con el ideal de cambio. Me parece que varios de los anuncios de Gobierno han sido bien recibidos, la gente está viendo que el presidente Gustavo Petro está concretando su agenda de cambio”, agregó Jaramillo.



En la del Centro Nacional de Consultoría (CNE) para CM&, el presidente obtuvo una imagen positiva del 61 por ciento, mientras que la negativa fue del 23 por ciento. El 52 por ciento afirmó que el país va por buen camino y está optimista en varios temas de interés nacional. Los mejores puntajes fueron para protección del medioambiente, con 67 por ciento; educación, 66 por ciento, y cultura, con 64 por ciento.



En la encuesta Invamer para Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador, los resultados mostraron una aprobación del 49 por ciento y la desaprobación en el 42,7 por ciento.



Así van los ministros

Gustavo Petro y José Antonio Ocampo. Foto: Gustavo Petro.

Pero contrario a lo que pasa con el presidente Petro y su vicepresidenta, Francia Márquez, a los ministros no les está yendo tan bien. En parte, porque no son conocidos.



Por ejemplo, en la medición de Invamer, entre los miembros del gabinete medidos, al que mejor le fue es a José Antonio Ocampo, de Hacienda, quien obtuvo 20,9 por ciento de favorabilidad y 9,4 de desfavorabilidad. De los encuestados, lo conocía el 34,4 por ciento. La peor calificada fue la jefe de la cartera de Minas y Energía, Irene Vélez. El 32 por ciento dijo conocerla. Su imagen desfavorable es del 16,9; la favorable, del 12,5 por ciento.



MATEO GARCÍA

