El pasado 17 de mayo, el presidente Gustavo Petro anunció por medio de su cuenta en Twitter que los niños desaparecidos tras el accidente de la avioneta en las selvas que conectan a Caqueá con Guaviare habían sido encontrados con vida.



Sin embargo, el trino fue eliminado horas después y el mandatario tuvo que excusarse por dar una información errónea al país."He decidido borrar el trino debido a que la información entregada por el ICBF no ha podido ser confirmada. Lamento lo sucedido".



(Siga leyendo: Petro pide perdón por información no confirmada sobre niños desaparecidos en Guaviare).

He decidido borrar el trino debido a que la información entregada por el ICBF no ha podido ser confirmada. Lamento lo sucedido. Las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas continuarán en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando.



En este… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 18, 2023

En medio de una entrevista con Noticias RCN Gustavo Petro habló sobre lo ocurrido con la información que publicó en las redes sociales.



Inicialmente dijo que: "El trino es una comunicación oficial, no del presidente, sino que la recoge las instituciones del estado, en este caso el ICBF", dijo. "No porque vi otro trino, fueron los canales oficiales los que recogen la información y la trasladan", añadió.



(Además: Presidente convocó a reunión extraordinaria por masacre de niños indígenas en Putumayo).

De la misma manera, el Presidente aseguró: "El trino ni lo escribí. Algunas personas y medios quisieran que nosotros no nos comunicáramos y que la comunicación quedara en manos de ellos, que precisamente no tienen el mismo proyecto político del Gobierno. Y eso no lo vamos a hacer.", puntualizó.

¿Qué ha pasado con la búsqueda de los niños en la selva?

Después de 20 días de búsqueda de la avioneta siniestrada en la selva que conecta a el Guaviare con Caquetás, las autoridades solo han podido encontrar los cuerpos de los tres adultos que se encontraban dentro de la areonáve.



Sobre los niños: Lesly Jacobombaire Mucutuy, de 13 años; Soleiny Jacobombaire Mucutuy, de 9 años; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4 años, y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de 11 meses, no se ha encontrado rastro.



Las autoridades encontraron en días pasados una huella que daría pistas sobre el paradero de los menores, sin embargo esta búsqueda no ha tenido éxito. Las Fuerzas Militares y el ICBF han lanzado algunos kits para que los menores puedan alimentarse y puedan hacer ruido para facilitar su búsqueda.

Más noticias:

La intensa búsqueda de 4 niños en la selva que tiene en vilo por un milagro al país

Habla militar que participa en la búsqueda de niños perdidos en Guaviare

150 personas trabajan en la búsqueda de los niños perdidos en la selva del Caquetá