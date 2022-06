Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, pidió en la mañana de este martes utilizar las recomendaciones dadas en el informe final de la Comisión de la Verdad, como herramientas que sirvan para reconciliar al país y tener una "posibilidad de paz grande" y de ninguna manera para abrir nuevos actos de venganza.



Francisco de Roux, gestor de paz, y Gustavo Petro, presidente electo. Foto: Prensa Comisión de la Verdad.

"Hay expectativas de la paz. De la posibilidad de una paz grande", aseguró el próximo jefe de Estado en la ceremonia de entrega del informe final de la Comisión de la Verdad.



Para Petro, "la aproximación a la verdad no puede ser considerada como un espacio de venganza, como si fuese una extensión de las mismas armas vueltas palabras, ideas, concepciones, interpretaciones, [...] no puede ser un espacio de venganza".



Además, añadió que considera la reconciliación y la convivencia nacional como el objetivo de la creación de la Comisión que entregó su informe este martes.



"Muchos gobiernos crecieron, al principio, con las expectativas de la paz. Quizás las acrecentaron en demasía y terminaron en medio de la sangre. Este no puede ser el caso ahora", enfatizó el líder del Pacto Histórico.

Petro manifestó que la intención de "pasar a una era de paz en la historia de Colombia" no busca "simplemente cerrar unos conflictos para que empiecen unos nuevos conflictos armados", sino que lucha "para que desaparezca el uso de las armas como el instrumento que desdice de las posibilidades del acuerdo, como el instrumento de la venganza, como el instrumento del mismo conflicto".



Al respecto, el próximo mandatario nacional se preguntó: "¿Cuántos procesos de paz hemos firmado y cuántas veces hemos vuelto a la violencia?".



Los comisionados durante la ceremonia de entrega del informe final. Foto: Comisión de la Verdad

"Las sociedades siempre tendrán conflictos. Esa es la esencia del ser humano: la diversidad, la diferencia. Pero el conflicto no puede ser sinónimo de la muerte, tiene que ser sinónimo, incluso, de la vida. Es una forma con la que la humanidad ha podido ascender. El conflicto dialogado es lo que permite que la humanidad crezca", concluyó el líder de izquierda.



En ese sentido, Petro aseguró que el siguiente paso en el conflicto armado que ha sufrido Colombia es el perdón, pero este depende exclusivamente de las víctimas: "Se necesita que las generaciones de 200 años de soledad tengan una segunda oportunidad sobre la tierra", sentenció.



