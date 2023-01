El Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) es, por estos días, la actividad que acapara la agenda del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, el mandatario no se ha quedado al margen de la discusión sobre el cese del fuego bilateral decretado el 31 de diciembre del 2022 que generó que el Eln asegurara que no se había pactado dicha tregua.



(Le puede interesar: Petro defiende a Velásquez y dice que no va a ‘arrodillar la soberanía nacional’).

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro en la sesión ‘Liderazgo para América Latina’, desde Davos (Suiza). Foto: Presidencia

"La verdadera historia de cómo pasaron las cosas se debe contar algún día porque no fue una decisión unilateral del Gobierno, como se ha dicho", expresó al respecto Petro.



Y, aunque se refirió al tema que ha generado polémica en los últimos días, el jefe de Estado señaló que lo importante ahora es que el Ejecutivo se centre en materializar la paz de Colombia.



(Infórmese: Crisis entre Colombia y Guatemala: ¿hasta dónde puede llegar?).



"Nosotros publicamos ese cese bilateral porque había una intención, pero saber quién cometió el error ya es un asunto complementario, así que debemos centrarnos en que la paz de que Colombia vaya", agregó.

El presidente también reafirmó que hay "derecho de paz en el país" y, sobre ese tema, añadió que la guerra está tomando nuevas realidades que deben ser analizadas.



(Entérese: El insulto de Germán Navas Talero contra Jennifer Pedraza desata polémica).



El presidente explicó que "quien ordena la paz como un derecho fundamental en el país es la Constitución. Todos los funcionarios públicos debemos obedecerla y hacer la paz que nos ordena, o ¿se nos olvidó el artículo 22 en esta directriz que habla sobre eso?".

Frente a la verificación de los ceses del fuego cuyos decretos se mantienen vigentes, Petro sostuvo que para este proyecto de la 'paz total' se cuenta con el apoyo de verificadores "neutrales e internacionales, incluida la Iglesia".



(Conozca más: Crisis Colombia y Guatemala: ¿cederá la tensión por proceso contra Mindefensa?).

"El objetivo debe lograrse: generar ceses multilaterales a los que podríamos llegar más allá de los bilaterales". FACEBOOK

TWITTER

Y, así como Otty Patiño lo expresó en entrevista con EL TIEMPO hace unas semanas, el presidente de la República aseguró que la tarea de las treguas armadas es difícil por los numerosos agentes del conflicto armado en Colombia, pero es un objetivo que debe lograrse.



"Es una difícil tarea porque estamos ante fuerzas que se mueven en el territorio nacional. Todo es un proceso, pero el objetivo debe lograrse: generar ceses multilaterales a los que podríamos llegar más allá de los bilaterales. Buscamos que eso sea una realidad en Colombia para que se habrán más acuerdos", puntualizó.



(Siga leyendo: Los detalles de la reunión en Caracas entre el gobierno de Colombia y el Eln).



MAYRA TENORIO Y SANTIAGO CARMONA CARABALLO

REDACCIÓN POLÍTICA