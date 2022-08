Cuando el presidente de España, Pedro Sánchez, llegó a la Plaza de Armas en la Casa de Nariño este miércoles se alcanzó a escuchar que le dijo al presidente Petro: "Me imagino que serán estos días intensos", a lo que el jefe de Estado le respondió entre risas: "Sí (estamos) nombrando todavía".



19 días después de su posesión, Petro continúa escogiendo a las personas que conformarán su equipo tanto en los ministerios como en diversas entidades del gobierno.



Aunque ya va a completar tres semanas en el cargo, el presidente tiene unos pendientes en su lista de nombramientos. En un inicio, según el Decreto 1507 del 4 de agosto de 2022, Petro tenía un plazo de 15 días calendario para escoger a sus funcionarios.



Sin embargo, como les cogió la noche con la tarea, el director del Departamento administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano, firmó otro decreto, el 1714 de 2022, con el cual prorrogó por 15 días hábiles el plazo para hacer dichas designaciones.

Los pendientes

ICBF

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se encarga de trabajar por la niñez de Colombia, todavía no tiene director o directora. Por el momento, está encargado Gustavo Martínez.



El pasado 13 de agosto, se conoció una carta dirigida hacia el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. En el texto, les hicieron un llamado para que la persona que se designe sea "capaz, con experiencia amplia, técnica y con un profundo conocimiento en temas de niñez, derechos humanos y enfoque de género".



En la misiva reclamaron que no querían que "nuevamente el ICBF sea entregado como cuota política para pagar favores o a amigos, como ha ocurrido en varios gobiernos". Y agregaron que no querían que las regionales del instituto sigan siendo "la caja menor de los congresistas".



Ministerio de las TIC

Mery Gutiérrez Mintic Foto: CEET

Su nombramiento ha sido toda una confusión. En dos oportunidades había trascendido que la posesión de Mery Gutiérrez se iba a llevar a cabo. Primero se conoció que estaba programada para el pasado sábado 20 de agosto, pero no fue así. La ceremonia luego estaba prevista para el lunes 22 de agosto, a las 11 de la mañana. Tampoco se dio.



Desde un inicio, su designación fue cuestionada por un posible conflicto de interés luego de que la Unidad Investigativa de este diario revelara que Gutiérrez era accionista mayoritaria (97 por ciento) de Programar Televisión S.A., una firma que actualmente tiene una demanda contra la Nación por $45.000 millones de pesos.



Dicha demanda es contra el Ministerio de las TIC, el mismo que ella iba a manejar.



Gutiérrez, quien finalmente renunció a cualquier derecho litigioso del pleito y al 37 por ciento de las acciones, es abogada de la Universidad de los Andes y era cuota del partido de La U.



El pasado 23 de agosto EL TIEMPO confirmó que su nombramiento efectivamente se cayó y fuentes en la Casa de Nariño consultadas por este diario lo siguen ratificando.



En el directorio público de la página del ministerio de las TIC sigue apareciendo como ministra Carmen Ligia Valderrama Rojas, quien ya dejó el cargo.



En el sector de la tecnología ya hay molestia por el retraso.

Dane

Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane. Foto: Sebastián Jaramillo

El pasado 18 de julio, Juan Daniel Oviedo, confirmó su renuncia a la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



Oviedo fue uno de los funcionarios más queridos del gobierno del expresidente Iván Duque. En algún momento se llegó a hablar que podría continuar dirigiendo este departamento, incluso el presidente Petro le hizo la oferta, pero él la rechazó.



Según dijo en su momento, recibió un mensaje de Daniel Rojas, quien fue coordinador del empalme Duque-Petro y ahora director de la SAE, en el que le pedían no comprometer vigencias futuras relacionadas con el catastro multipropósito. “Como veo posiciones diferentes con respecto a una política que he liderado, prefiero que alguien más esté al frente de ella”, comentó en ese entonces.



Por ahora, no se conoce el nombre de la persona que lo reemplazará. Quien está al frente hasta el momento es Julieth Solano, la subdirectora encargada.

Agencia Nacional de Minería

Juan Miguel Durán Prieto, presidente de la ANM. Foto: Archivo particular

Juan Miguel Durán Prieto, nombrado por el ex presidente Iván Duque el 16 de julio de 2020, sigue al frente de la Agencia Nacional de Minería.



Durán es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en Derecho Comercial y Derecho de Empresa de la Universidad del Rosario.



Se desempeñó también como superintendente de Puertos y Transporte; gerente del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE; secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá; y Presidente Ejecutivo de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera – Colfecar.



Este diario conoció que el nombramiento del nuevo presidente es uno de los que se está acelerando.



Por el lado de la Agencia de Hidrocarburos continúa como presidente José Armando Zamora Reyes​, nombrado por el gobierno anterior.



Invima

Julio César Aldana Bula, igualmente designado por el gobierno del expresidente Duque, permanece como director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Tampoco se ha nombrado a su reemplazo.

Los últimos nombramientos que hizo Petro

En la otra orilla, están los recién posesionados. Este miércoles en la Casa de Nariño, el jefe de Estado oficializó los nombramientos del exsenador Luis Fernando Velasco como nuevo consejero para las regiones.



Además, el de Armando Benedetti como nuevo embajador en Caracas, en Venezuela. Al posesionarlo le dijo que su tarea principal “será restituir las relaciones” diplomáticas con el país vecino.



Jorge Iván González asumió como nuevo director del Departamento de Nacional de Planeación y Gabriela Posso como consejera para Juventud.



El acto se posesión de Benedetti como embajador en Venezuela se realizó este miércoles. Foto: Presidencia

A esta lista se sumó Manuel Casanova en la dirección de Inteligencia; César Augusto Manrique, en Función Pública; Martha Lucia Zamora Aviala como encargada de la Oficina de Defensa Jurídica del Estado y Augusto Rodríguez como director de la Unidad Nacional de Protección.



