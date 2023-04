Tras haber enterrado la coalición de Gobierno, el presidente Gustavo Petro modificó sustancialmente ayer su gabinete. Con su decisión, le da un nuevo aire a su equipo de colaboradores aunque no despeja el camino para sacar adelante las reformas sociales con las que espera firmar su legado.



“A pesar de que mi gabinete, y su apuesta por el diálogo y el pacto, fue rechazado por alguna dirigencia política tradicional y del establecimiento, vamos a persistir con nuestro programa y nuestra vocación de grandes acuerdos nacionales”, dijo al anunciar los nombres de sus nuevos ministros.



Los ministros que llegan le han guardado lealtad incondicional. Ricardo Bonilla (Hacienda), Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud) y William Camargo (Transporte) estuvieron con él en la Alcaldía Mayor de Bogotá; Carlos Ramón González (director del Departamento Administrativo de la Presidencia) fue también militante del M-19; y Luis Fernando Velasco (Interior), el primer disidente del Partido Liberal.



Por el contrario, sorprendió al retirar a Carolina Corcho (Salud), protagonista de la crisis tras haber lanzado un pulso a los partidos de la coalición no petristas –Liberal, Conservador y ‘la U’–; y dejar afuera a José Antonio Ocampo (Hacienda), quien con su serenidad y seriedad era prenda de garantía para manejar las finanzas del país.



Los otros cambios se veían venir desde la noche del martes cuando fue a Zarzal, Valle, y declaró: “A pesar del triunfo electoral cuando le dijimos al pueblo del estallido social cálmense, que vamos a resolver esto por las buenas y en las urnas, pues el pueblo del estallido social fue a las urnas y se calmó. Pero ahora están burlando las decisiones de las urnas y eso no debe ser”.



Esas palabras de Petro fueron el punto final de una jornada frenética que empezó en la Comisión Séptima de la Cámara durante el primer debate de la reforma de la salud. La liberal María Eugenia Lopera votó a favor del Gobierno y en contravía de las órdenes dadas por el expresidente César Gaviria Trujillo, quien anunció sanciones.



“El presidente Gaviria se va en contra de su propio partido. Lamentable que un liberal vote obligado por los nostálgicos del poder. Sancionar por ejercer la libertad”, respondió Petro.



El jefe del Estado fue a Zarzal, pronunció su encendido discurso y luego pidió la renuncia a sus ministros, con lo que formalmente daba por acabada la coalición de Gobierno. Y a través de su cuenta de Twitter siguió confrontando a los expresidentes. “Mentiroso. Lo que tenemos es una enorme irracionalidad, una enorme indolencia con la gente excluida y pobre de Colombia. Creen que por llevar a los hijos a la Fundación Santa Fe, en el norte de Bogotá, se tiene el mejor sistema de salud y no saben qué pasa con un niño en un rancho si se enferma”, le dijo a Juan Manuel Santos, quien en la tarde había dicho que era bueno y pedía que no lo destruyeran.



Colombia se despertó ayer con la mayor crisis política desde que Petro arribó a la Casa de Nariño hace ochos meses. En medio del agite hubo quienes invitaron a la reflexión. “El Presidente, dijo Santos, se está sintiendo acorralado y se vuelve más radical”, pero “debe conservar la moderación para lograr dar las respuestas que necesitan los colombianos”.



Por su parte, Roy Barreras, presidente del Senado y miembro del Pacto Histórico, aseguró que “convocar a la calle no resolverá los problemas”, por lo que “hay que conservar la calma y aferrarse a las instituciones”.



Mientras que varios líderes invitaban a la moderación, los ministros recibían la comunicación urgente de ir a la Casa de Nariño a una reunión en la que se informarían las salidas.



Todos entraron en silencio. Petro tomó la palabra y habló con dureza. Contó su decepción porque las reformas no avanzaban y luego les agradeció los servicios a quienes se iban. Aunque se creía que en este grupo irían Álvaro Leyva (Relaciones Exteriores), a quien señalan de una gestión caótica; e Iván Velásquez (Defensa) porque ha sonado para estar en la terna para fiscal, ambos fueron ratificados.



¿Cómo irá a hacer ahora para que sus reformas avancen en el Congreso? La respuesta puede estar en una carta de 18 parlamentarios liberales que le anunciaron a Gaviria Trujillo que ellos sí van a votar la reforma en contra de sus órdenes. Velasco, el nuevo ministro de la Política, tiene una buena relación con los congresistas y puede que aspire a sumar, uno a uno, los votos para lograr las mayorías. Es una apuesta riesgosa, pero con posibilidades de victoria.



Así, Petro seguiría impulsando las reformas por las que él dice votaron los electores y contra quienes llama “enemigos del cambio”. Todo, a seis meses de las elecciones regionales.

REDACCIÓN POLÍTICA

