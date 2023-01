El presidente Gustavo Petro anunció en su cuenta de Twitter que el 30 de enero se reunirá con el fiscal general, Francisco Barbosa, para "evitar discordias institucionales en el camino de la Paz, que es el derecho de la sociedad colombiana", trinó el jefe de Estado.



En los últimos días, el Gobierno y la Fiscalía han tenido varios desencuentros alrededor del levantamiento de órdenes de captura contra jefes de bandas criminales del 'clan del Golfo', así como por la negativa del ente acusador para establecer una mesa entre el ente acusador y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para llevar a cabo investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de los bienes en extinción de dominio.



(En contexto: Sube la tensión entre el Fiscal Barbosa y el Gobierno del presidente Petro)

"He conversado con el Fiscal General, él tiene razón en algunos temas, conversaremos personalmente el 30 de enero para evitar discordias institucionales en el camino de la paz, que es el derecho de la sociedad colombiana", trinó Petro, quien se encuentra en Davos, Suiza, participando del Foro Económico Mundial.



(Lea también: Colombia no firmará más contratos de exploración de petróleo y gas)



Se han dado varias declaraciones entre el mandatario y el fiscal, quien, en diálogo con EL TIEMPO, le pidió al "señor Presidente respeto por la Fiscalía, su independencia y la lucha contra la mafia, a la que le hemos arrebatado 26 billones de pesos durante mi administración. La falta de colaboración de los miembros de la SAE no puede significar la parálisis del ente acusador”.



Y el mandatario, previamente, había dicho a través de su cuenta de Twitter: "No se que le pasa al fiscal, pero esto solo hace feliz a la mafia que a través de sus políticos logró recuperar los bienes que consiguió con la cocaína y que les había quitado la justicia. Los jueces inmolados no importaron, la riqueza de la mafia retorna a la mafia".



(En otras noticias: Gustavo Petro: 'Vamos al suicidio colectivo por ir aferrados al mercado')



La semana pasada se dio una polémica cuando la Fiscalía se negó a suspender las órdenes de captura de varios jefes de grupos de origen paramilitar, las cuales, según el Gobierno, se sustentan en la Ley 418, clave para alcanzar la 'paz total'.



Frente a esto, el ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que desde el Ejecutivo se reunirían con el fiscal Barbosa para aclararle a esta institución bajo qué marco jurídico se sustentaba dicha petición.



El Gobierno respetó la decisión tomada por la Fiscalía e invitó a avanzar en un diálogo directo y formal entre ambas partes, debido a que, según el ministro del Interior, la ley 2272 (que prorrogó y modificó la ley 418) facultó al presidente de la República para "avanzar en el proceso de diálogos de paz con las organizaciones a las que se les reconoce estatus político y con conversaciones con estructuras de alto impacto, armadas y del crimen que se mueven en la economía ilegal con miras a que se avance en ese proceso de sometimiento".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA