La reunión entre el presidente Gustavo Petro y los empresarios habría sido cordial, según algunos dirigentes, pero hubo una crítica general de los asistentes al encuentro que se llevó a cabo en la tarde de este martes en la Casa de Nariño. Asimismo, se pidió que el sector empresarial "no se gradúe de enemigo del Gobierno".



Si bien se destacó que ambas partes "se escucharon", faltó concretar acciones que permitan llegar a acuerdos para que los empresarios hagan parte de ese gran acuerdo nacional del que viene hablando el presidente Petro desde el 20 de julio, cuando instaló el Congreso, pero que no ha tenido mayores avances.



Los empresarios, quienes llegaron a la Casa de Nariño este martes en la tarde, luego de que la semana pasada el mandatario canceló su encuentro a última hora, mencionaron que se expresaron ideas, pero no se pasó a una metodología, no se definió un interlocutor y tampoco se habló de acciones concretas.



Reunión del presidente Gustavo Petro y los empresarios en la Casa de Nariño Foto: Presidencia

"Fue una reunión donde nos escuchamos, pero faltó concretar qué hacer de aquí en adelante. Ojalá pongamos en blanco y negro algunos acuerdos, respetando las diferencias y construyendo sobre ellos", aseguró a su salida del Palacio, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.



El dirigente gremial aseguró también que el Gobierno no habló de la reforma laboral que fue radicada la semana pasada por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien también estuvo en la reunión.



"Le propuse a la ministra que pusiera y honrara un poco ese compromiso de abrir espacios y de concertar, que no se ha dado con los sectores que representamos la generación de empleo", agregó Cabal.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Foto: César Melgarejo. Archivo EL TIEMPO

Lo anterior, teniendo en cuenta que tanto entre empresarios como en el Congreso hay bastante molestia con la forma en la que fue radicada la reforma. La oposición asegura que fue "a escondidas", teniendo en cuenta que no se hizo una previa convocatoria ni siquiera a medios de comunicación y, además, varios congresistas del Pacto Histórico tampoco estaban enterados.



Quien fue más duro tras la reunión con el presidente y la ministra Ramírez fue Germán Arce, presidente del Consejo Gremial, quien pidió al Gobierno que no gradué de enemigos a los empresarios.

Empresarios le piden al Gobierno que 'no los gradúe de enemigos'

"Seamos francos. Tenemos que ser capaces de hablar con franqueza, incluyendo las cosas con las que no estamos de acuerdo. Pero no nos podemos graduar: el sector empresarial no se puede graduar de enemigo del Gobierno. No somos el enemigo", enfatizó.



Arce destacó que ellos, los empresarios, producen el 80 por ciento del PIB y generan el 74 por ciento de los empleos formales, por lo que considera que las transformaciones de este país se deben hacer también con ellos, pues son un actor fundamental para la economía nacional.



Germán Arce, presidente del Consejo Gremial Nacional (CGN) y presidente de la Asociación de Fiduciarias. Foto: Néstor Gómez

"Claro que el cambio y las transformaciones son con el empresariado, pero para eso tenemos que cambiar la manera en la que estamos trabajando porque no vamos bien. En este año no hemos logrado avanzar en muchas de las discusiones. Insisto, haciendo lo mismo, no vamos a tener resultados distintos", complementó.

La respuesta de la ministra de Trabajo a los empresarios

La ministra Ramírez, por su parte, insistió en que el Ejecutivo está abierto a una alianza con el sector privado y, en el mismo sentido de Arce, comentó que no pueden ser enemigos y, por el contrario, "tenemos que trabajar unidos para que Colombia avance. Eso es lo importante de la reunión de hoy".



La reunión tuvo como antesala una declaración del presidente Petro durante la presentación del programa popular del Sena, en Bogotá, en la cual el jefe de Estado hizo una declaración que causó molestia en algunos sectores.



"Que no pueden alzar los salarios, nos dicen, que no pueden recortar la jornada de trabajo, que el día tiene que seguir siendo hasta las 10 de la noche y no hasta las 6 como creemos, porque entonces si se hace eso echan a los trabajadores y se crece el desempleo… ¡mamola! ¿Quién dijo eso?", afirmó el mandatario en defensa de la reforma laboral.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA