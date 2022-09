En la mañana de este martes, antes de viajar hacia Buenaventura, el presidente Gustavo Petro se reunió con la procuradora Margarita Cabello. Ambos desayunaron en el Hotel Dann Carlton de Cali y su encuentro duró cerca de 40 minutos.



Trascendió que Cabello le explicó al presidente Petro la transformación que generó la ley del Código Disciplinario que se aprobó en el Congreso el año pasado como respuesta a la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos .



Además, también se conoció que dialogaron sobre el papel de la Procuraduría en temas como la ola invernal, tierras, medio ambiente, seguridad, convivencia ciudadana y lucha contra la corrupción.



¿Cómo ha sido la relación entre Margarita Cabello y Gustavo Petro?

El encuentro que se dio este martes es significativo, pues Petro y Cabello han tenido diversas confrontaciones.

Gustavo Petro y Margarita Cabello. Foto: EL TIEMPO y Procuraduría

La más reciente se dio cuando el Presidente propuso eliminar la Procuraduría. "Frente a la polémica que ha suscitado el anuncio de eliminar a la Procuraduría, igual que nos ocurrió a nosotros, se están dando cuenta que no es fácil dar con una solución que satisfaga la orden de la Corte IDH. ¡No se trata de proferir un articulito y ya!", dijo la procuradora en julio de este año.



Cabello también habló en ese momento de uno de los temas que generaron criticas de Petro, referente a la facultad del Ministerio Público de sancionar a funcionarios elegidos por voto popular.

Esto porque en 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló contra Colombia en un caso promovido por Petro precisamente por esa facultad.



En ese fallo la Corte IDH señaló que autoridades no penales no pueden afectar los derechos políticos de personas elegidas por voto popular, esto, dijo el tribunal internacional, solo puede hacerse mediante una condena en un proceso penal.



Por esto, Petro y otros políticos han sostenido que la Procuraduría no puede sancionar a funcionarios elegidos por voto, aunque la sentencia de la Corte IDH solo se refiere a la destitución e inhabilidad.



Al respecto, la funcionaria mencionó: "¿Por qué para los funcionarios de elección popular ese privilegio de no ser objeto ni sujetos del derecho disciplinario? En mi criterio, eso se traduciría en patrocinar la impunidad. No pueden existir sujetos de primera y segunda clase".

En diciembre del año pasado, cuando adelantaba su campaña presidencial, Petro manifestó que la procuradora transformó la institución “en una policía política a cambio de cargos para los congresistas”.

