El presidente Gustavo Petro se reunió en la tarde de este miércoles con la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos. Fue un nuevo encuentro del mandatario nacional con un alto enviado por Washington.



El jefe de Estado dijo que inicialmente habló con la general Richardson sobre “el fracaso de la política antidrogas”.



El mandatario dijo que hay que llamarlo así, sin miedos. Agregó que la política contra las drogas “ha fracasado y es nuestro deber ante los mismos Estados Unidos y el mundo no sólo decirlo sino proponer alternativas”.



En ese sentido habló de cambiar la visión de los Estados Unidos sobre su conducta en Colombia, “fracasada en mi opinión”.

Por eso Petro además se refirió a la necesidad de construir conjuntamente los terrenos de la paz y una democracia más sólida en todo el continente.



“Contó que a la general le propuso la construcción de una fuerza militar, con helicópteros, pero destinada a apagar los fuegos de la selva amazónica, que es el principal problema de seguridad de la humanidad de hoy”, dijo.



Petro recordó que la gente está quemando la selva y que ese es un punto de no retorno, por lo que insistió en que si se quema ese bosque, ese será uno de los desencadenadores de la extinción de la vida.



“Eso le dije a la generala, nuestro rival no está aquí o acullá, no son la competencia de los poderes mundiales, nuestro rival está en esas llamas que pueden quemar la selva”, contó el mandatario.



Destacó, además, que el mejor mensaje que una colaboración militar entre Estados Unidos y Colombia podría hacer al mundo es precisamente que no se queme y que se establezcan los mecanismos económicos y sociales por un lado y los mecanismos militares y operativos por el otro para impedir la quema de la selva amazónica.



El jefe de Estado dijo que este tipo de temas “se va configurando como una nueva agenda en las relaciones entre ambos países".

