Gustavo Petro, el presidente electo de la República con más de 11 millones de votos, se reunió este martes -después de casi 10 días de las elecciones presidenciales- con el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, la figura política que resultó ser el fenómeno electoral.



(Lea: Gustavo Petro: semana de reuniones, nombramientos y empalme)



Después del encuentro, Hernández aseguró que: "Empezó el cambio", como muestra al primer acercamiento que se da entre ambos dirigentes políticos después de ser contrincantes. El exalcalde de Bucaramanga confirmó que tomará la curul en el Senado, que obtuvo por derecho al quedar en segundo lugar.

Por su parte, Petro ha expresado que su objetivo es consolidar un 'Gran Acuerdo Nacional', que estaría abierto para todos los sectores políticos y sociales del país, incluida la voluntad política de Hernández, quien afirmó que al quedar en segundo lugar está dispuesto a apoyar el gobierno electo para el próximo cuatrienio y del que tomará posesión el líder del Pacto Histórico el próximo 7 de agosto.

Durante la última semana, Petro ha avanzado en su proceso para asumir el nuevo gobierno, acompañado por su comisión de empalme. Entre los delegados se encuentra, Luis Fernando Velasco, José Antonio Ocampo, Alfonso Prada, Alejandro Gaviria y María Isabel Urrutia, quienes asumieron la importante tarea de propiciar lo que han denominado "la transición constructiva de gobiernos".



(Le puede interesar: Equipo de Petro dice que empalme no es una rendición de cuentas)



A todas luces, el encuentro de entre Petro y Rodolfo da muestras de ese proceso de transición que avanza en el país, pues después de ser los dos contendientes por la Presidencia de Colombia, y protagonizar certeros ataques políticos que fueron desde señalamientos por corrupción hasta la recriminación de miembros cercanos a la campaña del Pacto Histórico, hoy se reunieron para conversar sobre el futuro del país.



Sobre Hernández, se sabe que no hará parte de la oposición desde el Congreso, como líder del movimiento político de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, con la que aspiró a la jefatura de Estado. En los comicios obtuvo 10 millones de votos, una cifra que no resulta despreciable y menos teniendo en cuenta que apuntaba a ser un 'outsider' político.



(También: La 'conciliación' entre Alejandro Gaviria y Roy Barreras)



El exalcalde de Bucaramanga recalcó durante la campaña que una de sus principales preocupaciones e interés es la lucha anticorrupción, un eje transversal a la vida política de Petro, quien estará al mando de la Casa de Nariño por los próximos cuatro años y tendrá que juntar al otro 50% del Legislativo para juntar la voluntad política que le permita llevar a cabo si idea de gobierno.



Como una de las peticiones que hizo Hernández, después de conocer su derrota en las urnas por la Presidencia, fue que el presidente electo "no defraude a los electores" que lo escogieron para dirigir los rumbos del país. Hasta el momento, no se sabe si han forjado alguna clase de acuerdo o apoyo para el proceso del nuevo gobierno; sin embargo, parece que ambos concuerdan en que estará guiado por el cambio.

POLÍTICA