El presidente Gustavo Petro se encuentra reunido a esta hora con la jefa de Despacho, Laura Sarabia, y el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, tras el escándalo que se desató por el robo de 7.000 dólares a Sarabia.



La cita, en la cual se espera que se defina el futuro de los dos funcionarios, sería en el norte de Bogotá y comenzó hacia las 10:15 p. m. Sin embargo, la Casa de Nariño no confirmó el lugar exacto del encuentro.

EL TIEMPO, además, confirmó que Laura Sarabia redactó desde el domingo su carta de renuncia pero hasta antes de la reunión no había sido entregada al jefe de Estado. Se habla, además, que otros consejeros también habrían redactado su carta de renuncia al Gobierno.



La cumbre se da en medio de tensiones entre Benedetti y Sarabia -pupila del hoy embajador durante sus años como senador- tras conocerse que Marelbys Meza, exniñera de la funcionaria, fue acusada de robar los 7.000 dólares, sometida a pruebas de polígrafo y, según dijo, intimidada.



El diplomático fue señalado de extorsionar a la jefa de Despacho y se conoció que Meza viajó a Caracas y que el mismo Benedetti habría pagado el vuelo charter en el que Marelbys Meza viajó hacia la capital venezolana antes de que estallara el escándalo.



Por esta razón, el mismo presidente Petro llamó al embajador esta semana a que explicara su versión sobre lo sucedido.



La reunión estaba prevista para la mañana de este jueves pero finalmente se dio esta noche con un ingrediente adicional. En la tarde el fiscal Francisco Barbosa reveló que la niñera no solamente fue sometida a pruebas de polígrafo de las cuales está en duda la legalidad del procedimiento. También fue chuzada por miembros de la Dijín luego de hacer pasar su número telefónico como el de una colaboradora del 'clan del Golfo'.



"Como la fiscal no se prestó a interceptar a unas personas que le sugirieron, la Policía Judicial de la Dijín rápidamente produjo ese día un informe en el que incluyeron dos abonados telefónicos, de la señora Marelbys Meza; y de la señora Fabiola", explicó el fiscal Barbosa.



Desde varios sectores le han dicho el jefe de Estado que tanto Sarabia como Benedetti deben salir del Gobierno, pero no es claro qué venga.



"Si sacrifica a Laura Sarabia, dice Cifuentes, estaría reconociendo que cometió un hecho legalmente cuestionable y renunciaría a su más importante vocera en el Gobierno. Si sacrifica a Benedetti corre el riesgo de ganarse un poderoso enemigo, confidente de campaña y clave en la región Caribe. Eso sin mencionar el importante rol que juega en Venezuela, relación que para Petro es estratégica", aseguró el analista político Gabriel Cifuentes.



Petro, por su parte, ha guardado silencio este jueves y estuvo muy quieto en Twitter. Compartió la noticia de la aprobación de la jurisdicción agraria en su séptimo de ocho debates e hizo tres retweeted.



En uno de estos compartió la declaración del ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien es el único alto funcionario que se ha pronunciado sobre la polémica de las chuzadas: "Como ministro de defensa, le he pedido al director general de la Policía Nacional adelantar con toda celeridad y todo rigor las investigaciones administrativas internas que permitan esclarecer estos hechos lo más pronto posible".



Por ahora, se esperan las conclusiones de la cumbre.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA