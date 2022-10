El presidente Gustavo Petro acaba de concluir una reunión con los ponentes de la reforma tributaria en la Casa de Nariño.



Tras el encuentro, el jefe de Estado dio una declaración sobre lo que viene para este proyecto que, según el Gobierno Nacional, es importante para que haya más igualdad en Colombia. Y anunció que se cayó el impuesto a las pensiones.



(También: 'Aumenta incertidumbre': Roy Barreras pide firmar proyecto de reforma tributaria)

Me reuno con todos los.ponentes de la reforma tributaria para lograr el consenso para el último debate en plenarias pic.twitter.com/Mtv5kgZQLF — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 25, 2022

"Hemos modificado dos aspectos de lo hasta ahora debatido en las comisiones conjuntas terceras. Un aspecto: no vamos a presentar un impuesto a las prensiones", afirmó el jefe de Estado desde la Casa de Nariño.



En los últimos días los partidos Liberal, Conservador y 'la U', que son aliados del Gobierno en el Congreso, han expresado preocupaciones sobre algunos puntos de la reforma.



De hecho, el expresidente Cesar Gaviria, jefe del Partido Liberal, ha dicho que él "no votaría" el proyecto y ha pedido que sean al menos 13 billones de recaudo y no 21 como lo pretende el Gobierno.



Incluso, en la tarde de este martes la bancada liberal se reúne en el Hotel de La Opera, en el Centro de Bogotá, para analizar algunas de sus posturas frente a los proyectos impulsados por el Ejecutivo.



En desarrollo...