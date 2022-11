El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la polémica por la denuncia de un presunto caso de abuso sexual por parte de dos personas que viajaron con su comitiva a la COP27 en Egipto, esta semana.

Según la Cancillería, "el Secretariado de la COP 27 ha informado al Gobierno de Colombia sobre una denuncia contra dos miembros de la delegación del país".



Pero el jefe de Estado, en su cuenta de Twitter, aseguró que las personas que estarían implicadas no son de la Presidencia.



"Esto es una calumnia. La presidencia no tiene delegados. Y las personas que fueron acusadas no son no de la presidencia, ni funcionarios públicos", trinó el mandatario en la noche de este sábado.

No obstante, lo dicho por el mandatario no coincide con el comunicado de la Cancillería.



Sobre este tema se pronunció el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien dijo que este domingo ampliará "la información y daré detalles que les permitirá entender con claridad que las personas señaladas de un supuesto acoso, no son delegados de la presidencia ni funcionarios que viajaron en la delegación presidencial".

