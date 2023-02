Colombia vivió una semana política marcada por dos concentraciones populares organizadas desde dos orillas opuestas del espectro y realizadas con solo horas de diferencia. Este hecho, que muchos analistas consideran atípico, coincide con la radicación de varias reformas fundamentales para el actual gobierno.



La primera marcha, que el Gobierno denominó de “socialización” de sus reformas, tuvo una participación de 30.000 personas, según las mediciones de la Policía Nacional. El evento central tuvo lugar en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño.



Allí, Petro, desde un balcón improvisado y frente a 1.800 personas —entre ciudadanos del común, políticos e influenciadores afines— pronunció un discurso de hora y media que revivió para muchos el temor de la polarización que caracterizó la campaña presidencial del año pasado.



Un día después el turno fue para la oposición, encabezada por el Centro Democrático y por congresistas como Miguel Polo Polo o María Fernanda Cabal. El propósito era claro: “Aquí estamos en contra de las reformas que juegan en contra de la vida de los colombianos, que nos van a condenar a la pobreza”, dijo Miguel Uribe, senador uribista.

Según la Fuerza Pública, en todo el país se movilizaron 47.000 personas y hubo 31 focos de protestas a nivel nacional. La más concurrida fue en Bogotá, donde, según cifras de la Secretaría de Gobierno, 15.000 personas coparon la plaza de Bolívar, otrora uno de los escenarios del estallido social que llevó a Petro al poder.



La convocatoria de Petro apunta a que esas bases en las calles, que esta semana fueron mucho menos numerosas que las que lograba convocar cuando era candidato (un tema que esta semana, según varias fuentes, fue motivo de análisis en el Pacto Histórico), hagan presión para que se apruebe su paquete de reformas sociales en el Congreso. La oposición, por su lado, convoca a rechazarlas.



Pero la apuesta de fondo no solo sería por el alcance de los cambios en salud, pensiones y sistema laboral. A ocho meses largos de las elecciones, las marchas pueden convertirse también en base de la estrategia por las alcaldías y gobernaciones del país. Eso, de hecho, se vio en la marcha de la oposición en Medellín, donde los ataques a la gestión del alcalde Quintero fueron más duros que los que hubo contra Petro.

Durante su discurso en la Plaza de Armas, el presidente defendió las reformas que el Gobierno presentará ante el Congreso de la República. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Andrés Ortega, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y analista político, dice que el Gobierno puede usar este recurso para que sus reformas ganen apoyo y legitimidad.



“Bien se dice que las reformas que no se hacen en el primer año de gobierno no se hacen nunca”, señala en referencia a que el Gobierno se la va a jugar toda, incluida la estrategia de las marchas, para hacerles fuerza a esos proyectos.



Sobre las protestas de la oposición también ve probable que se repitan, pues considera que para esos sectores puede resultar “una dinámica nueva e interesante” que puede capitalizarse en resultados electorales, como ya lo demostró Petro en el 2022.



“Veníamos con marchas desde el 2019 y no sería extraño que continúen, de lado y lado”, coincide María Lucía Zapata, directora del Departamento de Ciencia Política de la Javeriana. Líderes políticos de ambos bandos anticipan que las convocatorias continuarán. “Por supuesto que seguiremos en las calles, porque sabemos que la ruta del Gobierno es mala y destruye la democracia y las conquistas sociales de los colombianos”, señaló Enrique Gómez, cabeza del partido Salvación Nacional.

Facebook Twitter Linkedin

Así fueron las movilizaciones contra el gobierno Petro en Medellín. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Petro envió señales contundentes en el mismo sentido. A sus bases les dijo que debían manifestarse permanentemente en las calles. Y llegó incluso a evocar el Bogotazo (la violencia desatada por el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán en 1948): “Tal vez se repitan los hechos de 1938, cuando detuvieron la revolución en marcha (...). Quizás en los círculos del poder económico se tejan mecanismos para evitar una época de cambio; si eso es así, solo hay que recordar 1938 (sic). Detener la revolución en marcha condujo al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y a una violencia que aún no termina”.



Esos mensajes, que han sido leídos como una presión indebida al Congreso, han recibido críticas incluso desde el Pacto Histórico. “Es el momento de las propuestas, no de las protestas”, dice Roy Barreras, presidente del Senado. Pero también llama a la oposición y a otros sectores críticos a buscar puntos de encuentro con reformas que, dice, se van a aprobar con realismo y responsabilidad.

CAMILO A. CASTILLO

