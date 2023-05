El presidente Gustavo Petro sancionó este viernes, desde el resguardo indígena El Remanso, en las selvas del departamento de Guainía, el Plan Nacional de Desarrollo, hoja de ruta de este gobierno para este cuatrienio, que fue aprobado en la madrugada del pasado 5 de mayo por el Senado y la Cámara, luego de tres meses de debate.



El mandatario llegó en horas de la tarde a Inírida y de allí se trasladó a los Cerros de Mavecure junto con su gabinete y el documento de 373 artículos denominado ‘Colombia, Potencia Mundial de la Vida’.



Durante su discurso, el presidente hizo un breve balance sobre los puntos aprobados y habló, sin mencionarlo directamente, sobre el artículo que pretendía derogar varios puntos del Decreto Ley 902 de 2017 que dio pasó a la reforma rural integral.



“Ahora el Congreso, que está en el gobierno del cambio, y las fuerzas progresistas, deciden que es demasiado avanzado (al artículo) para cumplir la ley del presidente Cesar Gaviria, yendo por la tierra para comprar y decir esta tierra, señores, la compramos, porque saben que si hiciéramos eso, que si fuéramos por la tierra, centenares y miles de latifundistas llegaría en masa a vender la tierra y haríamos la reforma agraria”, dijo el mandatario.

#LaRutaDelCambio | "Colombia es el país de la belleza donde no puede haber sangre derramada; para que no haya tiene que haber justicia para los seres humanos y la naturaleza, eso es una responsabilidad grande y tenemos una obligación ética, respetar esa belleza": Pdte.… pic.twitter.com/L9Yp5ODi8X — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 19, 2023

Para el mandatario, que el artículo 61 no haya sido aprobado como en principio planteó el Gobierno, es uno de los grandes vacíos del articulado aprobado y un impedimento, según él, para alcanzar la paz.



“Cerraron el camino, ustedes saben quien. Una enorme irresponsabilidad histórica que yo tengo que nombrar aquí porque es una de las grandes manchas del Plan Nacional de Desarrollo, es un vacío, no permite la construcción de paz y la justicia social y hay que pasar por encima, saltar y seguir adelante, por qué nos obligan a las formas más radicales que las leyes actuales establece para ir por la tierra, cuando pudo ser más tranquilo”, agregó Petro.



Sobre la transición energética, el presidente indicó que el PND establece la hoja de ruta hacia una economía descarbonizada. Para hacer esto posible, Petro recalcó que es indispensable contar con aliados como Ecopetrol, empresa a la que llamó “uno de los motores económicos del país”.



“Si prendemos los motores en función de la transición energética, Colombia da un paso porque así se coloca en la vanguardia económica del mundo”, expresó y aseguró que las decisiones que se tomen en este gobierno serán en torno a la vida.



Con la aprobación del articulado, que contempla inversión por encima de los 1.154 billones de pesos, los esfuerzos de esta administración se enfocarán en cinco ejes: ordenamiento del territorio, seguridad humana y justicia social, alimentación, transformación productiva y acción climática y convergencia regional.



El Mandatario precisó que “el deber ser es cumplir el Plan de Desarrollo, volverlo una realidad, no un discurso, no un libro más que se guarda en los anaqueles del Congreso y de la Presidencia”.

REDACCIÓN POLÍTICA

