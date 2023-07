Aunque todo estaba listo para recibirlo, e incluso una parte de su gabinete había viajado desde anoche como avanzada, el presidente Gustavo Petro no cumplió su anuncio de estar en San Andrés para recibir allí el fallo de la Corte Internacional de Justicia.

Por razones que no se conocen, pues no hay ningún pronunciamiento al respecto de Palacio, el jefe de Estado no realizó el anunciado viaje. Pasado el mediodía, cuando los periodistas y varios altos funcionarios que iban a acompañarlo a bordo del FAC 001 llevaban más de seis horas esperándolo en el aeropuerto militar de Catam, se informó que se cancelaba el periplo. Rato después, a través de su cuenta de Twitter, Petro anunció que piensa encabezar en la isla el próximo 20 de julio la que llamó “gran movilización nacional por la soberanía”.

Todavía no se conocen ni la logística ni los tiempos de esa movilización, que coincide además con otra convocada por el mismo Gobierno y sus partidos políticos en el país para presionar al Congreso por la aprobación de las polémicas reformas de salud, laboral y pensiones. Ese mismo 20 de julio, tradicionalmente, el Presidente de la República encabeza el desfile de las Fuerzas Armadas y, promediando la tarde, debe estar en las instalaciones del Congreso instalando la nueva legislatura.



La presencia de Petro en San Andrés, como él mismo lo había anunciado, suponía un mensaje de unidad nacional y de defensa de la soberanía territorial de cara a las pretensiones del régimen de Managua. Desde comienzo de semana el viaje aparecía en su agenda y así lo confirmó él mismo en el discurso que dio el miércoles en Medellín, en la inauguración de la Feria Aeronáutica y Espacial.



“Mañana (ayer) hay una decisión (...) No sabemos su contenido, no somos nosotros los que produjimos ese espacio de decisión, que en nuestra opinión fue equivocada, pero que ahí está. Y vamos a responderla desde San Andrés, cualquiera que sea su contenido”, advirtió el jefe de Estado en una intervención en la que también habló de fortalecer las capacidades militares del país y de soberanía.

Para cumplir con este fin, la cúpula de la Fuerza Pública y parte del gabinete se desplazaron a la isla. Desde muy temprano estuvo listo el avión presidencial. Para llegar a San Andrés antes de la lectura del fallo, que fue puntual (8 a. m.), el vuelo debió salir de Bogotá antes de las 7 de la mañana. Pasadas las 8:30 a. m. se conoció el sentido de la decisión del Tribunal, que fue totalmente favorable para Colombia. A esa hora el mandatario seguía en la Casa de Nariño y, además, se tardó más de media hora en pronunciarse sobre la trascendental noticia.



A las 9:01 a. m. escribió: “Gran victoria para Colombia en La Haya. La CIJ no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago”.

El canciller Álvaro Leyva celebró el fallo de La Haya a favor de Colombia. Foto: Cancillería

Pasado el mediodía, ya cuando era un hecho que Petro no iba para San Andrés, el canciller Álvaro Leyva tuvo que encabezar los actos oficiales. “Estamos muy complacidos con el fallo”, dijo Leyva, que destacó el trabajo que hizo el equipo que representó al país en la demanda. “Las audiencias de diciembre marcaron el cambio de tono”, aseguró el responsable de la política exterior. A renglón seguido hizo una invitación al Presidente para que fuera a la isla: “Venga a contagiarnos con su estilo y su capacidad de lucha”.



Aunque Leyva llamó a la unidad nacional, no reconoció los esfuerzos de los gobiernos Santos y Duque, cuyos agentes diplomáticos también cumplieron un papel clave para enfrentar las intenciones de Nicaragua. Desde la oposición rechazaron la ausencia del mandatario. “Celebramos fallo de la Corte de La Haya. El archipiélago ha sufrido mucho por este litigio. Más por el desgobierno, Petro ni siquiera cumplió en recibir el fallo con ellos”, fue el pronunciamiento de Cambio Radical.

Otras ausencias



No es la primera vez que el primer mandatario deja esperando a pobladores y funcionarios. En agosto de 2022 no asistió al primer encuentro oficial con la cúpula militar y el reconocimiento de tropas. En diciembre, fue una situación similar con la inasistencia a la posesión de magistrados de la Corte Suprema y Constitucional.



Luego, este año, en abril, incumplió con su cita con el Consejo Nacional de la Juventud. Y en su reciente viaje a París, su equipo de prensa confirmó oficialmente que extendería por dos días su estadía en Francia por una supuesta cita con los fabricantes de los aviones de guerra Rafale, pero ese encuentro no se hizo.

