Podría decirse que el Gobierno nacional le está dando un manejo a cuentagotas a algunas de las llamadas reformas del cambio que, según han anunciado, se tomarán la agenda del Congreso este semestre.



¿La razón? Entre febrero y marzo, de acuerdo con el cronograma del Ejecutivo, se van a radicar los proyectos para modificar los sistemas de salud, laboral y pensional. Y aunque el articulado se viene trabajando desde hace varios meses, es poco lo que se conoce sobre los cambios estructurales que traerán tales iniciativas.



De a poco se han ido revelando detalles, pero se ha hecho a grandes rasgos y hoy hay más dudas que certezas sobre el grueso de los proyectos, siendo el de salud el que parece estar más avanzado y se espera que en los próximos días se conozca, pues este será el primero en ser radicado.



Si bien se han llevado a cabo mesas técnicas, la verdad es que el ciudadano de a pie no sabe lo que viene ni cómo lo afectará. No obstante, tanto el Gobierno como la oposición están invitando a marchar en favor y en contra de las leyes, pese a que estas no han sido radicadas ni socializadas con la opinión pública, lo que genera una mayor confusión e incertidumbre.



El desconocimiento sobre el avance de los proyectos y este hermetismo, que si bien se ha ido reduciendo un poco esta semana sobre la reforma a la salud, podría traer serios riegos y costos políticos que le podrían salir caros al Gobierno.

Si bien son textos delicados que requieren cuidadosa construcción y entregar el mejor articulado posible, para lograr consensos, se han desatado conflictos en el mismo partido de gobierno por esta situación.



Así quedó en evidencia esta semana cuando el senador Roy Barreras, presidente del Congreso y hombre clave del presidente Gustavo Petro en el Capitolio, salió a cuestionar el proyecto tras una filtración sobre los principales ejes.



“Yo llamo en este tema y en todos los temas a la cordura”, esto teniendo en cuenta que se acabaría con el sistema actual para crear uno nuevo, lo cual generaría un caos, por lo que pidió que haya una transición.



“Si uno acaba un sistema y apenas va empezar a construir uno nuevo, por bueno que sea, quién va a atender a 50 millones de colombianos al otro día”, agregó.



Sobre los comentarios, el exsenador Gustavo Bolívar acusó a Barreras de “generar pánico”.



A lo anterior se suma que esta semana a la bancada del Pacto Histórico conoció los ejes de la reforma y se habló de falta de consensos, pero los congresistas lo desmintieron. “Salimos contentos y tranquilos, esta reforma buscará garantizar el acceso a la salud”, afirmó la representante María Fernanda Carrascal. Y la ministra de Salud, Carolina Corcho, aclaró que se construirá sobre lo construido.



Este es uno de los riesgos que se corre con la falta de socialización, pues al no haber una información oficial, prima el desconocimiento y se abre un espacio para las fakes news, lo cual no es sano para cuando se inicie el verdadero debate.



Para el analista político Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario, que no se conozcan borradores de estas leyes podría significar, por ejemplo, que no hay consensos en el mismo Gobierno. Y parece que hay divisiones en el gabinete.



“El problema no es solamente que no los conozcamos sino que, además, el Gobierno está dando principios generales que están en las reformas, aparentemente, pero no sabemos los detalles. Es muy poco sano porque finalmente genera mucho ruido, genera cierta exasperación de la opinión pública. Es importante que presenten los textos lo más rápido posible para que se genere un debate mucho más serio y mucho más preciso sobre lo que es la propuesta y no a partir de suposiciones y cosas que finalmente pueden resultar equívocas, pero le genera al Gobierno un mal ambiente”, explicó.



Precisamente esta semana la ministra Corcho dijo en la W que “los contenidos de la reforma han sido altamente socializados, por eso tiene opositores” y agregó que ya tuvo dos debates de control político.

Fuentes de la Casa de Nariño argumentan que las reformas se vienen socializando hace meses e incluso medios de comunicación han filtrado borradores.



Pero reconocen que el ciudadano de a pie puede desconocer los cambios puntuales. Señalan que antes de la salir a defender las reformas a la plaza pública, como lo pide Petro, se conocerán los textos. De hecho, en los próximos días se espera divulgar la primera versión del proyecto de la salud para discutir al interior del Gobierno, que estaría dividido sobre el futuro de las EPS.

Se espera que este fin de semana, en un cónclave que el Gobierno inició este sábado en Villa de Leyva, Boyacá, se disipen las dudas y así poder presentar el texto a la opinión pública.



Los gremios, por su parte, han manifestado estar a la espera de conocer el texto final para aportar al debate. “Con nuestro conocimiento y experticia en el tema, habiendo sido gestores de la Ley Estatutaria en Salud y como ejecutores del proceso de atención en salud, estamos a la espera de conocer el texto final de la Reforma a la Salud, a fin de aportar constructivamente en su análisis, concertación y discusión”, argumentó, por ejemplo, el Grupo Acuerdos Fundamentales del sector salud en un comunicado.

El representante por el Pacto Agmeth Escaf, presidente de la Comisión VII de la Cámara, célula legislativa por la cual pasarán las principales iniciativas, explicó que la comunidad sí ha tenido socialización y dio como ejemplo los diálogos vinculantes que ha adelantado el Gobierno.“Durante el debate también habrá mesas de trabajo muy técnicas, porque es un proceso muy técnico para que la gente también tenga participación”.



Pero en todo caso, no ha caído muy bien en la opinión pública que Petro llame a la plaza pública a defender lo desconocido. El mismo Barreras comentó sobre discutir reformas en calles que “puede generar conflictividad”. A propósito de este punto la representante a la Cámara Katherine Miranda hizo un llamado al orden y comentó que “antes de salir a marchar en contra o a favor de las reformas, lo mínimo que pido es conocerlas”.



Quien hizo un duro cuestionamiento fue el exvicepresidente Germán Vargas Llegas en su columna que hoy publica este diario. “Ya el Gobierno ha anunciado que este proyecto se defenderá, léase “tramitará”, en las calles, o sea, suplantando o, en el mejor de los casos, en paralelo al escenario del Congreso, en clara demostración de desconfianza hacia la institución (...). Qué falta de respeto con las personas pedirles que salgan en defensa de lo desconocido”, escribió el jefe natural de Cambio Radical.

¿Estrategia política?



El analista Carlos Arias, docente de la Universidad del Externado, asegura que Petro ha utilizado el llamado a la plaza pública para legitimarse políticamente. Fue su estrategia tras su destitución como alcalde de Bogotá. Y ahora podría buscar el espaldarazo de la ciudadanía frente a las iniciativas.



“Lo hace porque ya le surgió efecto, ya le dio resultado cuando fue alcalde de Bogotá, le dio resultado cuando estuvo a punto de ser destituido y le dio resultado cuando aprovechó el estallido social, que lo catapultó como la figura del cambio. La opinión pública en las calles lo legitima”, argumentó.



Y el también analista Jairo Libreros, dice que las llamadas reformas del cambio podrían ser utilizadas por el Pacto como caballitos de batalla de cara a las regionales, en las que aspira a ganar unas 600 alcaldías.



