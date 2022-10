Tras las elecciones presidenciales de Brasil y la vuelta al poder de Lula da Silva, el presidente Gustavo Petro reveló, este lunes, algunos de los puntos que integrarán una nueva agenda política entre Colombia y el vecino país.



Entre los temas de la agenda que propone Petro está:



1. El rescate de la selva amazónica y su investigación científica.

2. El camino de una nueva política antidrogas no violento.

3. La red integrada de energía eléctrica de América con energías limpias.

4. La integración económica latinoamericana.



Uno de los asuntos que el presidente Petro abordó con la llegada de Gabriel Boric al gobierno de Chile, fue la posibilidad de que en la región se vuelva a consolidar el gran 'Pacto Andino', para así lograr la consolidación de una "economía sólida". Ahora, que Da Silva retorna al mandato brasileño tras una década, el mandatario colombiano insiste en que debe haber una "integración" de Latinoamérica.



Ahora bien, el Presidente ha insistido en la necesidad de hacerle frente al cambio climático y el control medioambiental, no solo en la región, sino a nivel global. Su mensaje ha sido el mismo, de no llegar a darle un control y manejo pronto, se pueden desencadenar situaciones de riesgo que terminen por acabar con la Amazonía y diversas formas vida en el planeta.



El tema del control del tráfico y una nueva "política antidrogas no violento", parece que no escapa a los intereses mutuos con Brasil. Y, después de que Petro, dijera desde Naciones Unidas, que la lucha y proceso antidrogas ha fallado, esta nueva alianza que se gestaría entre naciones tendría como finalidad poder darle una manejo diferente y alejado del conflicto.



Da Silva por su parte, demostró en el proceso de campaña y elecciones de su país, que espera promover e impulsar una agenda enfocada en el progresismo que estaría en consonancia con lo propuesto por Petro. “El pueblo brasileño quiere vivir bien, quiere comer bien, quiere empleo, quiere tener salud y educación, políticas públicas de calidad”, dijo el nuevo presidente electo de Brasil, en su primer discurso tras las elecciones.

REDACCIÓN POLÍTICA

