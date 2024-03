'Armas no apuntarán al Congreso': Gustavo Petro responde a declaración sobre 'ruido de sables' de Iván Name

Luego de que Iván Name, presidente del Congreso, cuestionara este lunes 18 de marzo la propuesta de promover una asamblea constituyente, el presidente Gustavo Petro respondió a las críticas que se gestaron desde el Senado.

De hecho, Name -en plenaria del Senado- le dijo a Petro que lleve al Congreso “la ley que convocaría a una asamblea constituyente, como es el mandato constitucional”.

También señaló que "las armas de nuestras fuerzas son de la nación, no de un Gobierno, por si acaso están pensando en el ruido de los sables, por si acaso están pensando en la culata militar".

Y, desde Montería, en Córdoba, el presidente Petro se refirió a esos cuestionamientos: “Las armas de la nación no van a apuntar al Congreso. Name, por Dios, yo soy un demócrata. Las armas de la nación están al servicio del poder constituyente del pueblo”.

En su discurso, el mandatario agregó que “el presidente del Congreso no tiene por qué tener a las armas de la nación porque ahora yo soy el comandante en jefe de las armas de la nación”.

Y añadió que “las armas de la nación no van a apuntar pueblo, nunca. Tampoco al Congreso de la República”.

Petro mencionó que el Congreso, al igual que el Presidente de la República y el poder judicial, son poderes constituidos, "es decir, secundarios, subordinados a un poder más grande que en toda democracia, que así lo dice la Constitución del 91, es el pueblo".

Sobre una constituyente, el presidente Petro explicó en entrevista con EL TIEMPO que son seis los puntos “urgentes” los que esta iniciativa contemplaría: implementar de manera efectiva el Acuerdo de Paz del 2016, reformas de la salud, agraria, judicial y pensional, además de un diálogo en torno al fin de la violencia en Colombia, son algunos de ellos.

Respecto a esta propuesta, el mandatario agregó que no está buscando una reelección presidencial: “No tengo intención de reelegirme y no impulsaré reformas o una constituyente en ese sentido, así lo he dicho desde siempre”.

Presidente Petro abrió la puerta a diálogos con clan del Golfo

Más temprano, desde Apartadó, en Antioquia, el presidente Petro se refirió a la violencia que sacude a esta zona de Colombia por cuenta de 'clan del Golfo'.

El mandatario planteó la posibilidad de iniciar una "negociación jurídica" con este grupo armado. "El que tiene el balón en la cancha es el clan. ¿Se atreve o no se atreve? Si no se atreve 'guerriamos', porque la decisión es destruir el clan. Si se atreven, abrimos las mesas de negociación", expresó el jefe de Estado.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS