El presidente Gustavo Petro ha tenido una jornada de anuncios y respuestas a través de Twitter. Uno de los temas de los que habló fue la polémica que levantó la libertad de Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López, conocida como la ‘Gata’.



De hecho, varios miembros del Gobierno Nacional se han referido al tema luego de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmara que, por orden de un juez, quedó en libertad el señalado, quien está condenado a 29 años de cárcel por homicidio agravado y concierto para delinquir.



Se conoció que el motivo de su libertad es que desde diciembre de 2022 fue nombrado por el comisionado de Paz como gestor de paz.



Por este motivo, la Oficina del Alto Comisionado de Paz dijo, en un comunicado, que el "Gobierno Nacional pedirá al juez que otorgó la libertad del señor López que revoque la decisión, ya que no está fundamentada en las leyes vigentes".



A su vez, Alfonso Prada, ministro del Interior y vocero de la Presidencia, manifestó que el Gobierno no ha solicitado la orden de libertad de Alfonso López.



"Su labor de facilitador se ejerce desde su lugar se reclusión, sin que esto signifique configuración de delitos adicionales a los que ya fueron probados por la justicia", dijo Prada.



Por su parte, el presidente Petro manifestó que el comisionado de Paz no ordenó la libertad de Jorge Luis Alfonso López.



“Primero, nosotros no ordenamos libertades, lo hacen los jueces, y segundo, no hemos solicitado la libertad del señor Jorge Luis Alfonso López", añadió.

Esto no es cierto. El comisionado de paz no ordenó la libertad de Jorge Luis López.



Primero nosotros no ordenamos libertades, lo hacen los jueces, y



Primero nosotros no ordenamos libertades, lo hacen los jueces, y

Segundo, no hemos solicitado la libertad del señor Jorge Luis López.

De otro lado, la Procuraduría General de la Nación presentó recurso de apelación contra la decisión del Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla que le otorgó la libertad al hijo de la 'Gata’ Enilce López, tras la solicitud hecha por el comisionado de Paz para que actúe como facilitador de paz.



Desde el 2021, el ‘Gatico’, como le llaman, está en detención domiciliaria, decisión que en su momento fue apelada por la Procuraduría y que se encuentra pendiente por resolver.



