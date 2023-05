Luego de varias semanas de espera, en la mañana del 11 de mayo se dio continuidad al debate sobre la reforma de la Salud en la Comisión VII de la Cámara de Representantes.



Durante el debate se aseguró que el texto de enmienda recoge una serie de proposiciones de varios sectores que incluyen a la sociedad civil. Finalmente, en horas de la tarde, con 14 votos a favor y 6 en contra, fueron aprobados los artículos 30, 91 y 103 de la enmienda de la ponencia de la reforma.



(Le puede interesar: Aprobaron primeros artículos de la enmienda de la reforma de la salud).

Bajo este marco, uno de los momentos más polémicos se dio cuando el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuestionó las unidades de cuidados intensivos (UCI) que se instalaron durante la pandemia del Covid-19.

Facebook Twitter Linkedin

Guillermo Alfonso Jaramillo, Ministro de Salud. Foto: Cristian Garavito. Presidencia

El negocio se hizo y en grande con el covid FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con su intervención, durante dicho periodo se “abrieron unidades de cuidados intensivos como si abrieran cualquier tipo de droguería (...) lo más peligroso es tener una UCI sin tener gente capacitada para atender esto”.



Además, señaló que esto, a su vez, habría "empobrecido al país".



"El negocio se hizo y en grande con el Covid, que arregló muchos problemas, pero no para la gente, porque la empobreció en este país”, comentó.

(No deje de leer: Ministro de Salud: ‘Aquí estamos para defender a los pobres, no a la élite’).

Tras esto, la lluvia de críticas y cuestionamientos no se hizo esperar. Incluso, el presidente Gustavo Petro publicó un trino que aludía al tema en su cuenta de Twitter.



"Cuando se habla de corrupción por compra de UCIS no se habla de corrupción de los médicos. Los médicos no compraron las UCIS. Dejemos que la justicia investigue", escribió en horas de la mañana.

Cuando se habla de corrupción por compra de ucis no se habla de corrupción de los médicos. Los médicos no compraron las UCIS. Dejemos que la justicia investigue. — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 12, 2023

No obstante, el mandatario no fue el único. El exdirector de Epidemiología y Demografía, Julián Fernández, también habló de la letalidad en UCI en pacientes con covid-19 y contraargumentó las declaraciones del ministro.



"La afirmación que hace el nuevo Ministro de Salud de que las UCI habilitadas durante la pandemia ‘mataron más de lo que salvaron’ carece de sustento científico”, escribió.

MinInterior habla tras la aprobación de los tres primeros artículos de la reforma de la salud

MinInterior habla tras la aprobación de los tres primeros artículos de la reforma de la salud Declaraciones del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tras la aprobación de los tres primeros artículos de la reforma de la salud. Tras 9 horas solo aprobaron 3 artículos Foto: EL TIEMPO

Más noticias

'Las EPS deben evolucionar en su función de aseguramiento': Gestarsalud

EPS consideran que 'tres horas no son suficientes para estudio de 450 proposiciones'

La razón que habría llevado a la salida de la ministra de Salud Carolina Corcho

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS