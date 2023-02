Que el presidente Gustavo Petro se haya reunido con los jefes de los partidos de la coalición de gobierno y unas horas después haya anunciado un revolcón ministerial no fue bien visto por algunos sectores, los cuales sugirieron que habría cuotas burocráticas.



Sin embargo, el mismo jefe de Estado dijo este martes en la mañana, ante las críticas, que los cambios no están relacionados con esta reunión con César Gaviria (Liberal), Dilian Francisca Toro ('la U'), Efraín Cepeda (Conservador), entre otros directivos de colectividades aliadas.



"Cambios ministeriales no dependen de la reunión con los presidentes de los partidos. Puedes examinar quiénes son las nuevas y nuevos ministros y verás que no tienen nada que ver con la sugerencia informativa que es completamente equivocada", escribió en su cuenta de Twitter como respuesta a un trino que preguntaba si había cuotas burocráticas para apoyar las reformas.



En ese mismo sentido opinó el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien comentó que la reunión con los presidentes de los partidos de la coalición fue grande, pues asistieron varios líderes, así que "cualquier mentira que uno diga se filtra en dos minutos".



"No se habló de crisis de gobierno, de participación política, de cuotas burocráticas, absolutamente de nada. Todo circuló alrededor de las reformas sociales", dijo Prada en la mañana de este martes a Noticias Caracol.



"Hay algunos que intentan mezclar los temas, no son mezclables", remató el ministro tras la salida del Gobierno de sus colegas Alejandro Gaviria (Educación), Patricia Ariza (Cultura) y María Isabel Urrutia (Deporte).



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA