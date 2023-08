Las EPS Sura, Sanitas y Compensar enviaron una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el pasado 27 de julio. En la misiva manifiestan que, por cuenta de la difícil situación financiera que atraviesa el sector salud, prevén serias dificultades para seguir con sus operaciones después del mes de septiembre de este año.



En las últimas horas, Alfonso -con quien las EPS solicitan una reunión- se pronunció al respecto. "Es importante determinar que hay suficientes recursos. (...) Nos hablan de pérdidas, pero no hablan de las ganancias del 2020 y 2021. Este Gobierno cumple religiosamente con todo lo que está presupuestado", señaló.

"No se le puede decir a ningún colombiano que no se le presta un servicio que tienen las EPS la obligación de pagar cuando esos dineros son los mismos dineros que cada uno de los colombianos han depositado a través de impuestos y los pagos que hacemos los que estamos en el régimen contributivo para que podamos tener salud. Entonces, por favor, no hablemos de crisis en donde no las hay", agregó el ministro de Salud.



En esa misma línea, el presidente Gustavo Petro expresó lo siguiente:



"Han informado tres EPS que tienen problemas de liquidez porque la ADRES no les paga. Eso no es cierto".

Implicaciones de la crisis financiera de EPS Sura, Sanitas y Compensar. Foto: iStock / EPS Sura / Compensar / EPS Sanitas

En una publicación en X (antes Twitter), el mandatario explica que el sistema de salud está financiado hasta el final de año. Además, que el Gobierno hizo crecer el presupuesto del Ministerio de Salud en un 25 % en 2023.



"El gobierno nacional decidió elevar el valor de Unidad de Capitación, base con que se paga a las EPS multiplicada por el número de sus afiliados. Este aumento fue del 16,2% anual, muy por encima de la inflación anual que está en el 11% y sigue bajando", escribió el presidente Petro.



Como lo mencionó Erwin Hernández, médico de la Universidad de La Sabana y PhD. en Investigación Clínica, en entrevista con la Unidad de Salud de EL TIEMPO, la crisis financiera que se está presentando con las EPS no es un problema reciente; por el contrario, es una situación heredada y ya ha acumulado a distintos actores que han realizado algunas recomendaciones para responder a la crisis.

Han informado tres EPS que tienen problemas de liquidez porque la ADRES no les paga.



Eso no es cierto.



En la publicación, el jefe de Estado también lanzó una fuerte crítica a las EPS.



"A pesar de estos aumentos, hemos tenido 1.300.000 quejas de las cuales 494.000 son súplicas de vida, es decir personas a punto de morir que las eps no atienden correctamente y se dirigen a la Superintendencia para que actúe y salve sus vidas.

¿Si aumentaron sustancialmente los pagos del gobierno por qué las Eps no pagan los servicios de hospitales y clínicas?", expresó.



Asimismo, de acuerdo con Petro, el Gobierno ha entrado a vigilar y controlar irregularidades. Considera que de allí surge el "descontento".



Sobre esas presuntas irregularidades, dijo lo siguiente: "Las eps concentran los pagos en empresas y clínicas cercanas a los dueños y administradores de ellas y se dejan las demás subfacturadas produciendo fallas del servicio. Por este camino los recursos públicos que entregamos se trasladan a bolsillos privados irregularmente y deterioran la red pública y la privada no vinculada a propietarios y administradores de EPS".



Finalmente, informó que la Superintendencia tiene la orden de garantizar que no se dilapiden los recursos públicos elevados para prestar un mejor servicio de salud a la ciudadanía

Expresidente César Gaviria insiste en reforma de la salud

María Eugenia Lopera y César Gaviria Foto: Facebook María Eugenia Lopera y Efe

El expresidente César Gaviria, por medio de un comunicado, mencionó que la crisis se debe a "problemas estructurales no corregidos por el actual Gobierno y más aún, a su deliberada agudización por ineficiente gestión y conducción", Además, menciona que el debate de la reforma de la salud ha creado un ambiente de incertidumbre jurídica, "erosionado fuertemente el ambiente de inversión y ha evitado que recursos frescos significativos hayan podido mitigar la crisis que se ha venido desarrollando".



El político, jefe del Partido Liberal, insistió en la discusión de un proyecto de Ley Estatutaria de reforma de la salud presentado por su partido.



"El Gobierno y el Ministro de Salud tienen la obligación de ejercer la adecuada rectoría del Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante la apropiación de los recursos necesarios, la generación de políticas destinadas a fortalecer la gestión del riesgo en salud y el diálogo constante y constructivo con los distintos agentes que hoy hacen parte del mismo", expresó en el texto.



