El presidente Gustavo Petro aseguró que no está violentando a nadie luego de que el Partido Conservador le pidió que "se abstenga de seguir interfiriendo y violentado la independencia y autonomía de la colectividad" a propósito de que el mandatario cuestionó la sanción al representante Alexander Quevedo por firmar la ponencia positiva de la reforma laboral.



"No violento a nadie, pero juré cumplir la constitución, y la ley, y tanto la Constitución como la ley no permiten sancionar congresistas porque cumplen con la ley y menos con la pérdida de derechos políticos que solo es dable a jueces penales", aseguró el jefe de Estado.



Y agregó que se trata de la sentencia "Petro" de la CIDH, que hace referencia a las irregularidades que se cometieron cuando la Procuraduría suspendió al hoy presidente cuando era alcalde de Bogotá.



El cruce de mensajes comenzó este sábado en la mañana cuando Petro cuestionó que al representante Alexander Quevedo se le quitó la voz y el voto en el Congreso durante 90 días por haber firmado la ponencia positiva de la reforma pensional hace un mes.



"No se puede sancionar a alguien y quitarle sus derechos políticos por cumplir la ley", dijo y agregó: "Recuerden, según la Convención Americana de Derechos Humanos los derechos políticos solo se pierden por sentencia de juez penal".

Este mensaje no cayó bien en las toldas azules y Julián Quintana Torres, presidente del Consejo de Ética de la colectividad, emitió un comunicado en el cual pidió respecto al partido.



"Sus manifestaciones vulneran y ponen en grave riesgo las competencias y funciones de la Veeduría del Partido Conservador Colombiano -fue la instancia que sancionó a Quevedo-, que tiene la potestad para investigar a sus congresistas y militantes y, además, adoptar las decisiones que en derecho corresponda ante presuntas faltas de sus miembros", afirmó.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA