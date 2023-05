El presidente Gustavo Petro aseguró este lunes que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no miente al decir que en 2019, cuando él era senador de la Colombia Humana, le pidió frenar las obras del metro elevado de la capital del país para apoyarla en su campaña.



"La alcaldesa no ha dicho ninguna mentira. Los puntos para un acuerdo con la candidata verde en el 2019 a la Alcaldía de Bogotá fueron: metro subterráneo, ampliación de la cobertura de educación superior pública y otros. No ha dicho ninguna mentira. Esa vez no llegamos al acuerdo. En ese momento el proyecto que se frenaba era el del metro subterráneo", dijo el jefe de Estado vía Twitter.



(Además: Ataque a las Cortes: Petro dice que hay 'golpe blando' por fallos del Consejo de Estado)

El pronunciamiento del mandatario, quien siempre se ha opuesto a la construcción del metro elevado que dejó contratado el anterior alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, lo hizo a propósito de unas declaraciones de López este fin de semana sobre las condiciones de Petro para respaldarla de cara a los comicios regionales de 2019, en los cuales finalmente se impuso López.



(Lea también: Gustavo Petro: por falta de tiempo, no se aprobarían reformas sociales este semestre)

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro y Claudia López durante el viaje a San José del Guaviare. Foto: Presidencia

“Hay muchos bodegueros y politiqueros que sueñan con que la primera línea del metro de Bogotá se frene, pero que esta obra va bien y se va a terminar”, aseguró en un evento con las juventudes de la Alianza Verde, su partido.



“Gustavo Petro me dijo, en 2019: 'usted se compromete a frenar la primera línea del metro de Bogotá o yo no la apoyo'", agregó.



Y afirmó que su respuesta fue negativa: “Prefería perder la alcaldía antes de frenar una obra tan importante para la ciudad. Además, ya estaba contratado. Eso no es un metro de cartón querido. Es un contrato de muchos millones de pesos. Usted sabe cuánto cuesta conseguirlos. Pues no sabe porque el Presidente nunca los consiguió”.



(En otras noticias: Las preguntas claves del caso del polígrafo y el robo de 7.000 dólares a Laura Sarabia)



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA