El presidente Gustavo Petro estuvo este viernes en la base militar de Tolemaida dándoles un saludo de Navidad a los miembros de las Fuerzas Militares. Y desde allí aprovechó para hablar del fallecido general Gustavo Rojas Pinilla, el último dictador que tuvo el país en el siglo pasado.



El hecho llamó la atención por varias circunstancias, como que Petro es un presidente de izquierda y que a la vez fue del M-19, un grupo insurgente que nació producto del inconformismo de las elecciones presidenciales de 1970, cuando Rojas Pinilla fue candidato presidencial.

Al referirse a Rojas Pinilla, el Presidente dijo ante los militares que es difícil emitir una opinión dadas las circunstancias por las que gobernó. Sin embargo, añadió que si se examina a través del tiempo que ha pasado, "indudablemente hubo unos momentos, unas decisiones absolutamente fundamentales", no solamente desde la estrategia militar sino como estadista.



"Por algo el pueblo, lo más popular de Colombia, lo recuerda con mucho cariño, no pasó como una imagen negativa en la memoria popular, sino como una imagen positiva ni más ni menos que hizo al pueblo elegirlo presidente de la República después", destacó.



Recordó que el general no sólo decidió ubicar estratégicamente Tolemaida como un centro de entrenamiento y preparación, sino que él mismo articuló en sus años de gobierno otro tipo de criterios. "Para la época trato de colocar a Colombia en lo más aventajado de la ingeniería, el urbanismo, del conocimiento mismo", reseñó.



Dijo que Rojas Pinilla no pensaba en lo militar como un asunto de de preparación física, sino también en la preparación de toda una nación en la paz en primer lugar, que es el fundamento para que se pueda construir.



"Sin la paz no hay nación posible", dijo el mandatario.

'Está muy bien que haya sucedido'

Petro también se refirió a la determinación de algunos congresistas estadounidenses de pedirle al presidente Joe Biden respaldar las propuestas del mandatario colombiano. En ese sentido, comenzó por indicar que hay muchos objetivos comunes como la paz en Colombia y la lucha contra las crisis climática.



"Las selvas de Colombia tienen que ser hoy uno de los factores de reequilibrio del clima en el planeta y las posibilidades de nuevas políticas públicas mucho más eficaces que las que hasta ahora se han desarrollado", dijo.



"Creo que hay un diálogo pendiente y está muy bien que haya sucedido", dijo el mandatario.



El jefe de Estado también se refirió a los denominados voceros de paz y dijo que el número exacto se conocerá cuando el Fiscal entregue el listado.



A los militares acantonados en Tolemaida les dijo que hay que dar dos batallas: la de la paz y la del conocimiento. Tras esto señaló que en los sitios de entrenamiento militar se debe aprender de las matemáticas, de las ciencias naturales. Por eso le pidió al ministro de Defensa, Iván Velásquez, que además de barracas abriera unas facultades de estudio. Dijo que no sólo son relevantes las técnicas de la preparación física, sino también la preparación mental.



Por ello no descartó que en Tolemaida se pueda construir "una universidad plural, integral, para todas las corrientes del pensamiento moderno y científico que nos permitan tener un Ejército y unas Fuerzas Armadas que sean la vértebra central de una construcción poderosa, de una nación en paz, en progreso, profundamente inteligente".