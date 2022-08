Este miércoles, el presidente Gustavo Petro anunció que dio instrucciones de acabar con las nóminas paralelas en las entidades públicas, con el objetivo de eliminar todo gasto “suntuario o superfluo”.



He dado la orden en Consejo de ministros de desmantelar todas las nóminas paralelas que existan en las entidades públicas y de eliminar todo gasto suntuario o superfluo. — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 10, 2022

Respecto a esta orden, Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), explicó que habrá un “recorte muy fuerte” en los ministerios.



“Se ha venido acostumbrando esas mismas funciones con contratistas que están trabajando o de corbata, por recomendaciones políticas o que realmente no están trabajando, o nos hemos encontrado casos de personas con muchos contratos con el Estado solo para prestar el nombre y a través de eso hacer corrupción”, manifestó Lizcano en declaraciones recogidas por Blu.



Lizcano añadió que una persona no debería tener más de cuatro contratos con el Estado y que van a dejar 122 puestos vacantes, mientras se adelanta el proceso para la supresión de los cargos a través de una reforma a la Presidencia. “Vamos a eliminar contratistas que no están haciendo nada”, señaló.



Sin embargo, el director del Dapre aclaró que no se trata de una ‘cacería de brujas’ contra los contratistas del Estado, pues lo que se busca es eliminar los llamados ‘puestos corbata’ y a quienes están duplicando funciones.



"No se van a eliminar los contratos por prestación de servicios. Hay gente que sí cumple sus funciones en estos contratos y trabaja permanentemente, esas personas van a continuar y las funciones van a seguir por que se necesitan contratistas y personas de planta para cumplir la misión", explicó.



“Vamos a tener una reducción entre el 40 % y 50 % del número de contratistas en la Presidencia para dar ejemplo, para que cada ministro actúe en consecuencia con las instrucciones del presidente (…) vamos a reducir altos consejeros, asesores de altos consejeros, conductores de altos consejeros y vamos a devolver camionetas a la UNP”, puntualizó Lizcano.



