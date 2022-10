El presidente Gustavo Petro durante el acto de entrega de títulos de propiedad en Barrancabermeja recordó que en sus inicios de lucha política, "cuando era muy joven" y apenas tenía 21 años, se le ocurrió "dirigir un proceso de ocupación de terrenos".



Y enseguida aclaró "que no me oiga y la prensa porque será el titular".

Recordó que dicho proceso lo adelantó con cerca de 500 familias muy pobres de Zipaquirá y que el sector terminó siendo un barrio al cabo de los años.



Dijo que ese barrio hoy se llama el Bolìvar 83 y que él mismo fue el que le puso ese nombre, en la medida que fue ese fue el año en el que se obtuvo el acceso real a la tierra y comenzó un proceso de autoconstrucción.



El mandatario dijo que nunca recibieron un peso "fuera de la tierra pelada, nunca hubo una ayuda gubernamental en aquella época".



Aseguró que en ese momento una especie de marcatización sobre el barrio pues vivía gente muy pobre.

Las ocupaciones

El mandatario dijo que el tema de la ocupación lo que demuestra es una inmensa necesidad social que ante todo hay que analizar. "La ocupación no es por que se quiera sino porque se necesita, no quiero incentivarla, no debe suceder porque es el Estado el que antes de que eso pasara debería ofrecer las soluciones", dijo.



Petro se preguntó por qué el Estado no compra los lotes de tierra, por qué no puede ayudar técnicamente a las familias a autoconstruir, incluso con bancos de insumos que abaraten los costos.



