El presidente Iván Duque le salió al paso este miércoles a quienes le están cuestionando el manejo de las finanzas del país. Pero, de paso, hizo unas reflexiones sobres las propuestas que en materia económica está planteando el Gobierno electo.



El mandatario destacó el crecimiento que se logró en su Gobierno, "porque el tema no era gastar por gastar, sino hacerlo de manera focalizada".

El presidente Iván Duque.

En ese sentido, el mandatario destacó que el primer trimestre del año fue el mejor en términos de crecimiento a lo largo de este siglo en Colombia y dijo que está previsto crecer este año por encima del 6,5 %.



Para Duque, hechos como tener unos buenos índices en superación de la pobreza y lograr recuperar el 100 por ciento de los empleos que se perdieron por la pandemia significan que Colombia lleva una fuerza inicial en este momento y es necesario mantenerla, sabiendo que hay que enfrentar un mundo de alta inflación.



El jefe de Estado opinó que es necesario evaluar para dónde va Colombia, deseándole al próximo Gobierno éxito: "Queremos que le vaya bien", señaló.



Además, apuntó a que es necesario tener unas líneas muy delicadas en el mundo que estamos enfrentando. Tras eso, expresó algunas preocupaciones.

El sistema de salud existente en Colombia es el que nos permitió llegar a los niveles de inmunización que tenemos FACEBOOK

La primera —dijo— está relacionada con la recesión que se avecina en Estados Unidos, a lo que se suma la caída de los precios internacionales del petróleo. Ante ello, indicó que es probable que el precio de este combustible fósil siga cayendo y, por eso, "es necesario que se sepa administrar fiscalmente, pero sin perder la certidumbre sobre el sector minero energético".



"Si el precio cae y, adicionalmente, se generan temores en el sector de hidrocarburos para que haya más inversión y más producción, el golpe para el país es dos veces más grande", advirtió.



A la anterior le agregó que, si en este momento se viene una recesión de nuestro principal socio comercial (Estados Unidos) —que además tiene alta inflación y, por ende, aumento en las tasas de interés—, "la única cosa que no es conveniente hacer en este momento es aumentarle la carga tributaria a quienes tienen capacidad de inversión en nuestra economía".

"Si se le aumenta la carga tributaria, sobre todo al patrimonio, sea corporativo o sea de las personas naturales, que también suelen ser accionistas, dueños y participantes en el sector corporativo, vamos a generar una desinversión en un momento en el que la inversión es un motor de crecimiento", señaló.



Además de esto, aseguró que, si se llegan a dar señales equivocadas en materia del sector vivienda, del sector vial y del sector de energía no convencionales, estaríamos perdiendo otros ejes adicionales de crecimiento.



El jefe de Estado también se refirió a los inversionistas institucionales. Destacó que nosotros tenemos un sistema de participación privada que nos ha llevado a tener éxitos, como en el sistema de salud.



En ese orden de ideas, celebró lo que fue la política de vacunación y dijo que el éxito se debió no solo a una buena política, sino a se tuvo un buen sistema. "Con todas las críticas que le pueden caer a cualquier sistema, el sistema de salud existente en Colombia es el que nos permitió llegar a los niveles de inmunización que tenemos", resaltó.



"Cambiar reglas de juego en esa materia en medio de una pandemia puede dar unas señales equivocadas y peligrosas en materia de formación bruta de capital en sectores que además inciden en el capital humano de nuestra nación", advirtió.



Pero no se quedó ahí. También, estuvo de acuerdo en que se plantee que Colombia necesita un pilar solidario pensional.



"Pero por la puerta de atrás, que es lo que he visto en varios países de América latina y me preocupa, que digan que a partir de mañana por ley o por decreto, hasta cuatro salarios mínimos se van al régimen público, eso significa quitarle cerca del 80 % de quienes están en los fondos privados, para que se vayan obligatoriamente al régimen público", dijo el mandatario.



Para él, eso no es solamente quitarle incentivos a la inversión privada en pensiones, sino que es quitarle al país una fuerza de inversionistas institucionales, que hoy financian empresas, que hoy participan en infraestructura, energía y, por lo tanto, se estaría generando una señal equivoca adicional.



"Ningún gobierno tiene la potestad para decir de manera arbitraria a ningún sector de la economía que deja de funcionar porque no hay un querer ideológico hacia ese sector", reseñó el mandatario.



"Salvo que haya un apetito por gastar mucho más, Colombia hoy no necesita abocarse a una nueva reforma de carácter impositivo que termine afectando los bríos de inversión que tiene hoy nuestra nación. Lo digo porque esas son reflexiones de país", concluyó.



Para Duque, ante la incertidumbre por recesión en Estados Unidos, frente los aumentos de tasas de interés y a que los mercados emergentes van a necesitar tasas reales para contener la inflación, actualmente "hay que sopesar muy bien qué nivel de imposición se quiere poner sobre quienes generan empleo y crecimiento".



