El presidente Gustavo Petro salió a respaldar este jueves a la vicepresidenta Francia Márquez, quien ha sido blanco de críticas en los últimos días por cuenta de su casa ubicada en el corregimiento de Dapa, del municipio de Yumbo (Valle del Cauca).



"Lo que molesta en realidad a mucha gente del poder mal habido es que tengan que vivir con alguien diferente a ellos en su color de piel y que tengan un poder bien habido", comentó el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.



La polémica se inició porque esta semana la senadora uribista María Fernanda Cabal aseguró que la "vida sabrosa" de la Vicepresidenta era "indignante", pues mientras el patrullero Víctor Javier Palechor murió desangrado porque no había helicóptero para sacarlo del Cauca y salvar su vida, ella usa ese medio de transporte "para llegar a su casa en Dapa”.



Este comentario provocó una dura reacción de Francia Márquez, quien este miércoles dijo que a la congresista le molesta que una persona humilde y afro viva en el mismo sector donde vive su familia.

Lo que les molesta a los descendientes del poder mal habido es que las de atrás se sienten al lado. pic.twitter.com/8AWHEbGaQt — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 23, 2023

"Yo vivo en Dapa, como ya lo conté, en el mismo lugar donde vive la familia de ella. Yo no estoy yendo a la casa de su mamá, ni le digo a su familia que me pague mis servicios o arriendo. Lo estoy haciendo con mi sueldo. Eso no es un delito", comentó la funcionaria.



Sobre el uso de los helicópteros, aclaró que se hace por motivos de seguridad luego de que se descubrió un presunto atentado en su contra mientras se dirigía a su vivienda. De hecho, aclaró que fue el presidente Petro quien le pidió que no se movilizara más por tierra, pues tenía preocupaciones por su seguridad.



"Me sugirió que usara las herramientas que tiene el Estado. Eso no es una cosa de Francia Márquez", comentó.



"Usted le dice al país que por transportarme a mí dejaron morir a un soldado. Eso no es cierto. Yo lamento la muerte del soldado y expreso a la familia mi solidaridad, pero no es que porque me transportaran a mí, se murió el soldado", le respondió la Vicepresidenta a la senadora Cabal.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA