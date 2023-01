Recuperar la facultad presidencial para asumir el control y las políticas generales de la administración de servicios públicos en Colombia fue el anuncio que hizo este jueves el presidente Gustavo Petro durante su diálogo con los líderes de las Juntas de Acción Comunal de Duitama (Boyacá).



"Este presidente ha decidido no delegar las funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos, al menos por un tiempo, y entonces voy a asumir el control y la políticas generales de la administración de servicios públicos en Colombia directa y personalmente" fueron las palabras de Petro que generaron la reacción de distintos sectores políticos.



De acuerdo al artículo 370 de la constitución y el 68 de la ley 142 de 1994, retomo las funciones de control y politicas generales de administración de servicios públicos que la presidencia habia delegado en las comisiones reguladoras



Lo haré temporalmente en defensa del usuario https://t.co/9sov0sc0rp — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 27, 2023

Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico

Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico e integrante de la comisión quinta del Senado (referente a temas de minas y energía), calificó esta decisión tomada por el jefe de Estado como una "muy valiosa".



"Obedece a una facultad constitucional que había sido delegada a las comisiones reguladoras, pero que no estaba funcionando eficientemente en favor de la ciudadanía, las familias y los usuarios y usuarias", argumentó al respecto.



En ese sentido, la congresista señaló que, en los últimos meses, ha habido denuncias reiteradas en diferentes regiones por los "incrementos desmedidos de los servicios públicos domiciliarios, particularmente de energía".



Debido al funcionamiento de los embalses, según la legisladora, no había justificación para el aumento en el valor por la prestación de los servicios.



Para Hernández, esa situación "estaba fuera de control". Y, en esa misma lógica, recordó que se han realizado varios debates de control político en el Legislativo para denunciar las situaciones que describe como anómalas.



"Me parece una decisión absolutamente oportuna en este momento difícil del país. Celebro que se asuma así y espero que sea beneficiario para toda la ciudadanía y todas las familias colombianas", concluyó.



María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático

"Esta decisión rompe el marco institucional existente al quitarle las funciones a la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas), que es la entidad que, por ley, regula el sector energético del país", declaró la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal sobre la determinación del mandatario.



Para la opositora del gobierno, esta medida crea un vacío legal como consecuencia de una "decisión unilateral y autoritaria de un presidente que atropella el marco regulatorio existente y se lleva de calle la seguridad jurídica del sector energético, generando incertidumbre e inestabilidad para el país".



Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical

El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa (del partido declarado independiente del gobierno) aseguró que "el presidente de la República sigue en campaña política" y que este anuncio es uno "sin sustento, viabilidad técnica, jurídica y soporte legal".



"Es improvisación y falta de rigor con riesgos enormes de que luego tengamos problemas de suministro, de prestación de servicios de agua, energía y basuras", manifestó el congresista.



Además, Motoa recordó la problemática que se vivió con las basuras en Bogotá cuando Petro ocupó el Palacio Liévano.



"Recordemos el tema de las basuras cuando fue alcalde de Bogotá. Se repite la historia. Nuevamente, esos anuncios traerán consecuencias a los colombianos, como ocurrió cuando él fue alcalde de Bogotá. Una lástima lo que está ocurriendo en el país", opinó el legislador.



Santiago Carmona Caraballo

