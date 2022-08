El Gobierno Nacional definió ya la nueva arquitectura del funcionamiento de la Casa de Nariño. Solo dejó cinco altos consejeros, recorte que según fuentes de la Presidencia de la República le ahorran al país cada año 34 mil millones de pesos.

“Así queremos hacer un gobierno más eficiente, austero y que responda de manera inmediata a las necesidades de los ciudadanos. En el pasado, había una estructura de funcionarios en la que, en ocasiones, terminaba diluyéndose las responsabilidades y no dando los resultados concretos”, le dijo a EL TIEMPO, Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre.



Así, por ejemplo, en el recorte ya no está el alto consejero para las comunicaciones, un cargo que en el pasado era ocupado por una figura de vasta experiencia en los medios de comunicación.



“Creemos que no es necesario. Lo importante es el buen funcionamiento de la oficina de prensa que estará bajo la responsabilidad del comunicador social y periodista Germán Gómez Polo”, dijo Lizcano.



Los cinco altos consejeros son los siguientes: Danilo Rueda, en Paz; Gabriela Posso Restrepo, Juventud; Luis Fernando Velasco, Regiones; y Saúl Kattan Cohen, Digital. El gobierno tiene previsto crear una nueva consejería que se llamaría de Reconciliación aún sin nombrar.



Pero, ¿cómo quedan las nuevas funciones? En el caso de la paz, Rueda será el único responsable en esta materia. Así, por ejemplo, recoge la consejería de Paz y la de Alto consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación.



Según las cuentas del Gobierno, en el inmediato pasado un alto consejero tenía un sueldo de ministro de Estado, un grupo de asesores y varios carros blindados con sus respectivos escoltas lo que provocaba un considerable gasto mensual.



En el caso, por ejemplo, de Rueda será la voz autorizada por el presidente Petro para lograr la ‘paz total’, uno de sus objetivos más importantes en su agenda de gobierno.

En cuanto a Kattan la idea del gobierno es darle un fuerte impulso a la transformación digital en todos los aspectos de la vida de los colombianos.



Se trata de aprovechar su experiencia en la presidencia de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) para que empresarios y otros sectores de la producción cuenten con el acompañamiento en el impulso de nuevas herramientas tecnológicas.



A este reducido grupo de personas que le hablarán al oído al presidente Petro se sumaran otras personas como el ingeniero peruano César Ferrari quien había sido nombrado director del Departamento Nacional de Planeación, pero que ahora ejercerá en condición de asesor.



No será el único en esta materia. El presidente quiere tener un grupo reducido solo para el aspecto económico porque se trata de uno de los asuntos más sensibles y complejos para la buena marcha del país.



Cuando se cree el ministerio de la Equidad, cuya titular será la vicepresidenta Francia Márquez, la consejería de la Juventud se trasladará allí en condición de viceministerio.



La relación del Gobierno con los congresistas estará en cabeza del ministro del Interior: Alfonso Prada, quien además tendrá la responsasblidad de coordinar los Puestos de Mando Unificado en los 65 puntos críticos de la geografía nacional con conflictividad.



"El sentido de la orden del presidente es que el alcalde cuente con el apoyo de las Fuerzas Militares y de Policía para proteger en el instante la vida de las personas. Un Puesto de Mando Unificado, coordinado desde aquí desde el ministerio del Interior, que pretenda tener presencia inmediata para la protección de vidas en el territorio es imposible. Por eso debemos tener a los alcaldes para que coordinen medidas inmediatas", declaró a los medios Prada.



POLÍTICA