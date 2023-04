A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro aprovechó para mostrar uno de los libros que logró terminar en los últimos días y que para "envidia" del mandatario utiliza un título que pensaba usar en una obra de su autoría.



(Le puede interesar: Presidente Petro abrió la puerta para reunirse con antiguos jefes paramilitares).

Se trata de la obra llamada Capital fósil. El auge del vapor y las raíces del calentamiento global del periodista sueco Andreas Malm. Un estudio que se centra en la crisis climática, la quema de combustibles fósiles a través de la historia y su relación con el orden económico.



Según afirmó el jefe de Estado, la lectura presenta algunas de las tesis que él mismo ha estado investigando a lo largo de los años.



(Lea también: Decreto de austeridad: la estrategia del Gobierno para ahorrar $400.000 millones).



"Con algún tiempo para leer en estos días, he terminado este libro: El Capital Fosil del profesor sueco Andreas Malm. Algo de envidia me dio porque me quitó el título al libro que escribo y sobretodo expuso muchas de las tesis que había investigado", comentó el mandatario.

Con algún tiempo para leer en estos dias, he terninado este libro: " El Capital Fosil" del profesor sueco Andreas Malm. Algo de envidia me dio porque me quito el título al libro que escribo y sobretodo expuso muchas de las tesis que había investigado. pic.twitter.com/igAQyDy41H — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 8, 2023

Andreas Malm es conocido por ser "una voces más relevantes en los debates sobre la cuestión del cambio climático" de acuerdo a Errata Naturae editores.



Nació en 1977 en Suecia y se ha formado como periodista, escritor y activista, publicando libros como El murciélago y el capital (2020), Capital fósil: el auge del vapor y las raíces del calentamiento global (2020) o The Progress of This Storm: Nature and Society in a Warming World.



(Además: La respuesta de Petro a las críticas que Uribe hizo a la reforma pensional).



Sus obras se destacan por ser referencia en economía política del cambio climático, el antifascismo y las luchas en el Medio Oriente. Estas razones lo han llevado a inspirar a ecologistas radicales.



A propósito de la publicación del presidente Petro, algunos internautas cuestionaron la recomendación del mandatario. Entre ellos, Moises Wasserman, director del Instituto Nacional de Salud y presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, quien manifestó que este es un autor "abiertamente está a favor de explotar oleoductos y quemar petroleras".



(Lea también: Las peticiones de las familias de detenidos en Haití al presidente Petro).



Lo anterior en referencia a uno de los libros del sueco titulado Cómo dinamitar un oleoducto: nuevas luchas para un mundo en llamas, en el cual el actual profesor de la Universidad de Lund hace un llamado para que el movimiento climático refuerce y diversifique las estrategias para evitar el colapso ecológico.



Enseguida, el presidente trinó: "El profesor de la universidad de Lund, Andreas Malm, propone en este libro como salida posible a la crisis climática volver a "planificar", como método del Estado para poder desarrollar el empuje a las energías limpias que el mercado y el capital no podrán desarrollar"

El profesor de la universidad de Lund, Andreas Malm, propone en este libro como salida posible a la crisis climática volver a "planificar" como método del estado para poder desarrollar el empuje a las energías limpias que el mercado y el capital no podrán desarrollar. https://t.co/CspzS0BUbr — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 9, 2023

Además, Petro destacó que la obra fue galardonada por la fundación Isaac y Támara Deutcher.

Más noticias en EL TIEMPO