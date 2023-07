Los continuos incumplimientos del presidente Gustavo Petro están causando molestias entre las autoridades locales que organizan la logística para una presencia que, inexplicablemente, no se da.



(En contexto: Presidente Gustavo Petro canceló su viaje a Bucaramanga)

En la mañana de este lunes, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, manifestó su enfado por la ausencia de Petro el viernes a un evento en la capital santandereana donde el mandatario nacional fue esperado durante siete horas por unas 2.500 personas.



En concepto del alcalde de Bucaramanga, lo que hace el presidente Petro al no asistir a citas que tiene programados también "es una forma de corrupción" debido a que "son miles de millones" los que se invierten en ese tipo de espacios, lo que finalmente "es plata de los colombianos", como lo aseguró en Blu Radio.

El viernes, el mismo mandatario de los bumangueses, dijo que estos incumplimientos con las regiones van en contravía del ‘acuerdo nacional’ lanzado por Petro durante su discurso del 20 de julio en la instalación de las sesiones del actual periodo legislativo.



“Es haciendo, no diciendo”, afirmó Cárdenas. “Esta caída libre no hay quien la pare y empezó anoche. El presidente Gustavo Petro hoy deja plantada a Bucaramanga. ¿Así es el gran acuerdo nacional?”, preguntó en un video en el que mostró a miles de personas esperando al Presidente.

El presidente Gustavo Petro en la instalación del Congreso 2023 Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

A la inconformidad de Cárdenas un informe del portal La Silla Vacía que revisó la agenda presidencial de cada día desde la posesión de Petro. Encontró que ha cancelado o reprogramado 82 eventos desde el 7 de agosto.



Para llegar a ese dato se contrastaron las agendas diarias enviadas por el chat de Presidencia, las notas de prensa que citan a los sectores a los que el presidente les incumplió, y se consultó a los involucrados en los casos en los que había dudas. En el ejercicio se cuentan como cancelaciones solo los eventos a los que Petro se comprometió a ir y luego no asistió, ya sea que los haya reprogramado o no. No se incluyeron las llegadas tarde.



“Pero el análisis muestra que en el caso de Petro la mayoría de cancelaciones obedecen a que el presidente entra en modo “agenda privada”. El término en los círculos de gobierno puede significar atender temas familiares, recibir reuniones políticas confidenciales, o cualquier otra actividad, y ayuda a no tener que dar explicaciones”, dice ese medio.



Al revisar los 82 eventos cancelados, en la mayoría no es claro qué hizo Petro en el tiempo en el que canceló su agenda. En 32 casos el presidente tuvo agenda privada en el momento de los eventos cancelados, casi una vez cada 10 días. Es decir, no los reemplazó por otros actos públicos, sino que se quedó en la Casa de Nariño o fuera de las cámaras.

Gustavo Petro durante los actos de conmemoración de la independencia de Colombia, en San Andrés. Foto: Presidencia de Colombia. EFE

“Algunas de esas explicaciones tienen contradicciones. Por ejemplo, el 14 de abril Petro faltó a la cumbre de alcaldes en Palmira. A la hora del evento, a las 3 pm, fuentes de Presidencia informaron que Petro no podría llegar por condiciones climáticas. Pero, desde las 6 am de ese día, por el chat de Presidencia habían informado que Petro iba a tener “agenda privada”. Es decir, desde la mañana había sacado el evento de Palmira de su agenda”, dice el reportaje.



Que cuenta, además, que las cancelaciones han aumentado mientras avanza el gobierno. “Los meses con más cancelaciones en la agenda de Petro han sido marzo y abril de 2023. En promedio, este año Petro ha cancelado nueve eventos por mes, sin contar julio por estar en curso. En 2022 el promedio fue la mitad: cinco cancelaciones por mes”.



En esta dinámica, Petro ha estado ausente en ocasiones de enorme trascendencia como ocurrió con los habitantes del archipiélago de San Andrés y Providencia a quienes les prometió, según informó él mismo, que iría para escuchar el fallo del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.



(Puede leer: Esta fue la estrategia que garantizó el triunfo de Colombia frente a Nicaragua)



No llegó siquiera al avión en donde lo esperaban parte de los miembros de su equipo de gobierno que en teoría lo iban a acompañar y los periodistas que cubrirían la lectura definitiva de una sentencia que definiría el litigio de Colombia con Nicaragua y que tiene a Santa Andrés como protagonista de la discusión.



Asimismo, tampoco fue a Cartagena en donde se quedó esperándolo el expresidente y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos Calderón, y todos los integrantes de los equipos de negociación del Estado y de la guerrilla de las Farc que firmaron un acuerdo de paz. La cita era precisamente para que ellos contaran su experiencia y dieran elementos para no repetir errores en la búsqueda de la paz total.



En entrevista con la revista Bocas, el escritor Mario Mendoza dijo: “Ser impuntual no es coherente con la política del respeto por el otro”.

“Ahora vimos el escándalo con Benedetti y Laura Sarabia. Y Benedetti se indigna porque lo dejan esperando tres horas en Palacio. El detonante es la impuntualidad de Petro. ¿Por qué? Porque la impuntualidad es un insulto. Es una manera de escupirle al otro en la cara y decirle “usted no sabe quién soy yo”. Esa es la peor frase que hay en Colombia. Y aunque Petro no la ha dicho, en sus praxis la parece decir. Entonces puede llegar tarde, puede dejar a todo el mundo metido, puede despedir a la gente de manera grosera. Y esas conductas nos están mostrando a un narcisista, mesiánico, enamorado de su inteligencia. Petro debería entender que ir más allá del ego se llama sabiduría. Es lo que uno admira de Gandhi, Mandela y Martin Luther King”, afirmó Mendoza quien confiesa que él votó por Petro.



“En las elecciones yo consideré el voto en blanco un error. Me pareció una falta de resolución y de carácter. Pero hoy en día, a partir de lo que ha pasado en este primer año, si yo pudiera echar para atrás, me uniría a la gente que votó en blanco”, aseguró el escritor.



“Ahora me parece no sólo que fue un voto prudente, sino que fue un voto de defensa de una política de centro a la cual tenemos derecho. Así que yo hubiera votado en blanco. Porque a Petro no le entregamos un cheque en blanco. Quienes votamos por él tenemos la responsabilidad de vigilar nuestro voto. Y de ahí la indignación de buena parte del país que le entregamos ese voto y él lo ha utilizado de una manera que me indigna. Petro no ha entendido que, si no pasa por encima de su carácter, va a fracasar. Porque el carácter puede echar por tierra la inteligencia. Su carácter y su temperamento le van a jugar, y ya le están jugando, una mala pasada. Entonces si él no corrige y si no tiene autocrítica, va a llevar a la nación al desastre”, aseguró.



En su momento también, Daniel García-Peña que fue mano derecha de Petro durante su paso por la alcaldía mayor de Bogotá afirmó en su carta de renuncia al cargo de director de Relaciones Internacionales:



"No se trata sólo de buenos modales ni de cuestiones de estilos. En la política, las formas son de fondo. No basta con tener los principios correctos ni la razón científica. Un déspota de izquierda, por ser de izquierda, no deja de ser déspota. La democracia no es sólo un ideal, sino que implica prácticas de respeto y solidaridad, especialmente cuando se trata del uso del poder al servicio de la transformación social. La repetida impuntualidad no es nada distinto a un profundo irrespeto por los demás. La política del amor no es sólo una bella frase, sino un profundo replanteamiento de la política”.



