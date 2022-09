Minutos antes de abordar el avión que lo traería de regreso a Bogotá, el presidente Gustavo Petro anunció este jueves en Nueva York que “en cuestión de días” se va a plantear la posibilidad de “un cese multilateral del fuego, que sería el inicio del fin de la violencia en Colombia”.



“A todos los que deseen un proceso de negociación con la justicia en Colombia para desmantelar organizaciones criminales, lo que les proponemos es cesar hostilidades, crímenes, muerte, cesar el fuego y, dado que es una pluralidad de organizaciones, eso se llama cese multilateral del fuego”.



El mandatario explicó que “cese multilateral significa que los diversos actores, que son múltiples, cesan de disparar, cesan los disparos”.



Pero también resaltó que “el Ejército va a funcionar, llegando, precisamente, al territorio en donde hoy no llega porque están las organizaciones narcotraficantes controlando el territorio”.



En su intervención ante los periodistas en Nueva York, donde estuvo desde el domingo, el jefe de Estado también se refirió a los acercamientos para el inicio de los diálogos con grupos ilegales como el Eln y las disidencias de las Farc.



En este sentido, comentó: “Ya estamos en la antesala, es cuestión de días”, y aseguró que, “de hecho, ya ha existido contacto oficial de funcionarios del Gobierno (...) con miembros de disidencias. Es cuestión de días”, reiteró. Sin embargo, el mandatario no ahondó en los detalles sobre lo ocurriría en los próximos días.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

Petro, de todas maneras, explicó que lo planteado es una perspectiva de desmantelamiento de ese tipo de organizaciones, aprovechando –en cierta forma– una brecha que hay allí, que tiene que ver con que los dineros del narcotráfico cada vez más se ubican fuera de Colombia.



Explicó que “el instrumento fundamental será el que vamos a llamar ‘Acogimiento a la justicia’; el factor central será una negociación entre estos grupos y la justicia colombiana, en pos de su desmantelamiento y la no repetición”.



Paralelo a esto, el presidente del Senado, Roy Barreras, anunció que recibió “para revisión el borrador del nuevo proyecto de sometimiento, recién salido”.



Igualmente anunció que será el alto comisionado de Paz quien dé a conocer el articulado, una vez lo hayan revisado en privado con el ministro de Justicia y el Fiscal General, para darles a los colombianos un proyecto “consensuado de sometimiento a la justicia ordinaria”, que garantice el sometimiento colectivo de las estructuras criminales. Agregó que en el borrador trabajaron la oficina del comisionado de Paz, la Comisión de Paz del Congreso, la Fiscalía y la Policía, entre otros.

El balance de la visita de Gustavo Petro a Estados Unidos

El presidente Petro realizó esta semana lo que se puede considerar como su primer cara a cara con la comunidad internacional. Lo hizo en el marco de la Asamblea General de la ONU y sostuvo encuentros de alto nivel.



Entre otros, se citó con Jens Stoltenberg, secretario general de la Otán; Sima Bahous, directora ejecutiva UN Women; Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; John Kerry, enviado especial para el Clima de los Estados Unidos; el senador Patrick Leahy; Jonas Gahr Støre, primer ministro de Noruega, y Filipo Grandi, alto comisionado para los Refugiados.



Durante su estadía en Nueva York, que terminó en la mañana de ayer, el mandatario llegó con una agenda centrada en el tema ambiental, en la necesidad de preservar y rescatar la selva amazónica, además de la “fracasada guerra”. Esos fueron temas claves de su discurso, en el que insistió en la necesidad de consolidar la paz. Sus palabras fueron elogiadas y criticadas.

Dentro de lo anecdótico de la visita se destaca el hecho de que el mandatario no pudo asistir a la cita con el presidente del Banco Mundial, David Malpass, y que llegó tarde al encuentro con el secretario de la ONU, António Guterres.



No obstante, el Banco Mundial se comprometió a respaldar los procesos que se adelantarán para la construcción de las reformas pensional y laboral en Colombia.

De igual forma, se habló sobre su llegada tarde a una supuesta cita con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.



Pero no era una reunión con el mandatario, era una cena que este organizó para varios jefes Estado.



Una fuente de la Casa de Nariño señaló que la demora se debió a que las calles cercanas al sitio fueron cerradas por seguridad, lo que generó un enorme trancón, a tal punto que Petro tuvo que caminar un rato.



En torno a esta situación, el jefe de Estado señaló que no llegó tarde porque no había cita con Biden.



“No soy de los presidentes que buscan cuando Biden va al baño para atravesársele”, aseveró.