Esta semana, el fantasma de una posible enfermedad del presidente Gustavo Petro volvió a rondar en los círculos políticos del país, luego de que el jueves y el viernes cancelara la agenda que tenía fuera de Bogotá debido a una molestia en la garganta y a la tos.



El asunto es que no es la primera vez que el mandatario acusa problemas de salud y debe suspender su agenda de trabajo. Y esto de inmediato abrió la puerta para que algunas personas comenzaran a hablar y especular sobre realmente qué le está pasando al Presidente.



Por eso, para dejar total claridad, la Casa de Nariño emitió en la tarde del viernes un comunicado en el que informó que su médico personal, el doctor Jairo H. Roa, encontró que Petro presenta “bronquitis aguda no obstructiva”, atendida con tratamiento ambulatorio.



Y le recomendó “evitar los cambios de temperatura y hablar en público de manera prolongada”.

De acuerdo con la Unidad de Salud de EL TIEMPO, este cuadro corresponde a una inflamación de las principales vías aéreas (bronquios) que llevan el aire hacia los pulmones.



“Estos cuadros también se acompañan de tos, flemas y consecuentemente afectación de la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales. Esta es la razón por la cual el médico tratante le recomendó (...) no hablar por tiempos prolongados”, explicó la Unidad de Salud.



Lo cierto es que Petro ha mantenido una agenda apretada que lo ha obligado a subirse en aviones, a llegar a zonas de intenso calor como Buenaventura o Santa Lucía, y esos cambios de clima lo afectan.

Ante esto, el mandatario decidió suspender la agenda, no solo por su molestia, sino porque debe estar en buen estado de salud para su viaje a Nueva York, donde cumplirá una intensa agenda.



“Él no ha dejado de gobernar, ha estado trabajando, lo que pasa es que tiene una restricción médica de viajar en avión, para que evite los cambios bruscos de clima”, dijo Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia.

Incluso desde que era candidato, han sido varias las ocasiones en las que Petro ha debido cancelar su trabajo por problemas de salud.



Por ejemplo, el pasado 27 de julio, por sugerencia médica, no asistió a una cita que tenía programada con Asocapitales. Luego, el 16 de agosto no pudo acudir a la posesión de ministros y a un reconocimiento de militares.



De todas maneras, Petro viajará este domingo a Nueva York, y se tiene previsto que regrese este jueves.

Petro no ha sido el único

Virgilio Barco, durante una gira que tenía prevista por Japón y Corea, tuvo que ser operado de urgencia, en Anchorage, en Alaska, por una diverticulitis.



En agosto del 2009, el presidente Álvaro Uribe fue afectado por la denominada gripa porcina. Estuvo hospitalizado dos días en Cartagena.



También tuvo una afectación del oído que incluso lo llevó a aplazar un viaje a Caracas.

Al expresidente Juan Manuel Santos se le diagnosticó un cáncer durante su mandato y debió ser operado en 2012.



Ya en el 2018, a Iván Duque lo afectó una gastroenteritis viral.

Una agenda de siete por 24

Si bien en lo formal la agenda del presidente Gustavo Petro puede comenzar sobre las 8 de la mañana, desde antes de las 6 ya está en actividad y en contacto con funcionarios. Hay días que la jornada se extiende hasta la medianoche.



Esta semana, por ejemplo, tuvo una agenda intensa que incluyó citas con las diferentes bancadas y la posesión de funcionarios.



“Viaja al menos tres veces por semana a las regiones, sale temprano y llega a la medianoche, va a varias ciudades con cambios de clima. Es una agenda muy pesada que implica avión, helicóptero, carretera”, dijo Mauricio Lizcano, director del Dapre.



