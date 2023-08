La ley de reconciliación nacional de la que habló el presidente Gustavo Petro durante su discurso del 7 de agosto es, hasta ahora, un anuncio del mandatario en el que apenas se comienza a trabajar, aunque no es nueva, pues ya el mandatario lo había comentado en campaña.



“Vamos hacia una ley de reconciliación nacional, si la verdad judicial florece no solo en la justicia transicional, sino en la justicia penal ordinaria”, aseveró el jefe de Estado durante su intervención desde el Puente de Boyacá, donde dio un balance de su primer año de Gobierno.



(Además: Acuerdo nacional y 'paz total', claves del discurso de Gustavo Petro en su primer año)

Precisamente, el comentario lo hizo luego de resaltar las virtudes de la terna que presentó la semana pasada a la Corte Suprema de Justicia para que elija al siguiente Fiscal General.



(Lea: Así fue la réplica de la oposición al discurso del presidente Petro del 7 de agosto)



“Los momentos de genocidio y horror hoy dejarán de ser impunes, espero, según la Corte Suprema, en manos de una mujer en los próximos años. Ya he presentado a la Corte Suprema de Justicia la terna conformada por Ángela María Buitrago, Amparo Cerón y Amelia Pérez con la seguridad de que el conocimiento que han acumulado y el coraje de su espíritu sean garantía para tener una fiscal íntegra y capaz”, dijo Petro.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Petro estuvo en el puente de Boyacá. Asistieron su familia, la cúpula militar y sus ministros. Foto: Mauricio Dueñas. EFE

Sin embargo, EL TIEMPO indagó entre personas que manejan temas relacionados con la ‘paz total’, que si bien se ha comentado en varios espacios, todavía no hay nada estructurado para dicha iniciativa que, según ha expresado el presidente Petro en varias oportunidades, estaría enfocada en una reconciliación de la sociedad y no enfocada solamente entre quienes están alzados en armas.



(Lo invitamos a leer: ¿Cómo afecta al Pacto Histórico la 'guerra' entre Agmeth Escaf y Miguel Ángel del Río?)



“Yo les digo a esos sectores estatales que no sigan en ese camino, que permitan la reconciliación de una parte de la sociedad con el resto de la sociedad y con el Estado, y podamos abrir unos caminos a los que hemos llamado la ‘paz total’, que se hace no solo con la gente armada que anda en las noches por las trochas, sino que se hace es con la sociedad”, dijo a finales de enero el mandatario.



Y agregó: “Si la paz no es con la sociedad, no hay paz. La paz con la sociedad implica cambios, claro que sí. Implica transformaciones, implica diálogos y pactos para poderlos hacer. No barrotes, no cárceles”.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto: Presidencia

En ese mismo sentido, el presidente Petro también ha hablado en varias oportunidades de “perdón social”, una propuesta que ha causado polémica, pero que se podría enmarcar en la llamada reconciliación nacional.



Este concepto, que no ha vuelto a mencionar el mandatario, viene desde la campaña e incluso desde sus épocas de senador y consiste en perdonar a quienes cometieron algún delito.



(Le puede interesar: Clara López sobre el primer año de Petro: ‘Vamos a seguir, el país requiere el cambio’)



“El perdón social no lo da Petro, lo dan las víctimas si son reparadas, si hay verdad. Pero unir y reconciliación nacional implica algo que me parece fundamental porque hay un criterio de unidad que es el que se ha pretendido en Colombia, el del frente nacional, que era sojuzgar a la gente, tratarla como esclavos, como siervos, sin derechos, como un pueblo rebaño, estado de sitio, autoritarismos. Ese no puede ser el criterio de la unidad nacional, no sirve. La unidad que puede construirse en Colombia es, al contrario, dotar de derechos y poder a la sociedad (...) que a la mayoría de la nación se le puedan restituir derechos fundamentales”, aseveró el mandatario durante un debate organizado por este diario en mayo del 2022.

#UnAñoDeLogros | "Hacia la mujer hemos tomado decisiones fundamentales, una de ellas fue la de conformar la Terna para Fiscal General de la Nación con 3 mujeres que no solo cuentan con vasta experiencia en el derecho penal, sino que han tenido la valentía de defender los derechos… pic.twitter.com/CAcNNWUbLK — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 7, 2023

Y agregó que todo esto se hará a través de leyes que les den sustento jurídico a estas propuestas.



Asimismo, EL TIEMPO estableció que también se vienen cambios en la Ley 1448 del 2011, también conocida como la ley de víctimas. No obstante, también se están formulando cuáles serían los cambios.



Pero todo indica que estas leyes llegarán en otro momento, ya que el Congreso tiene un ‘trancón’ de leyes del Gobierno, entre ellas las reformas sociales que se están tramitando desde el semestre pasado, entre ellas la laboral, pensional y de la salud, así como las que llegarían este semestre, como las reformas de la educación, servicios públicos y el código minero.



(En otras noticias: Pizarro: ‘Proyecto político del Pacto no será sepultado por el caso de Nicolás Petro’)



Asimismo, también se deben tramitar otras iniciativas claves para la ‘paz total’ y que son urgentes: la ley de sometimiento, que permitirá desarmar estructuras criminales de alto impacto, y la de humanización penitenciaria para descongestionar las cárceles.



Igualmente, estamos en un semestre de elecciones regionales, por lo que el ritmo del Congreso no es el más ágil y las reformas sociales todavía no aparecen en las agendas.

De hecho, desde que comenzó la legislatura, el 20 de julio, prácticamente solo se está sesionando lunes y martes y los demás días se están utilizando en ejercicios electorales en las regiones.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA