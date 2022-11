El presidente Gustavo Petro habló por 27 minutos en el foro de Paris por la paz que se lleva a cabo en la capital francesa y cuyo anfitrión es el presidente Emmanuel Macron.



El discurso del presidente colombiano se centró en los esfuerzos que se deben hacer en el mundo para lograr una economía descarbonizada. También reiteró que la lucha contra las drogas ha fracasado y planteó que los recursos destinados para este fin podrían enfocarse en la prevención del consumo de estupefacientes.



Petro retomó una de las tesis centrales de su gobierno y les envió un mensaje a los asistentes: "Cambien la política antidrogas y asuman, con valentía, la conducción de la sociedad hacia la economía descarbonizada, cambiando el poder; si no lo hacemos nosotros, lo hará la humanidad sin nosotros”.



Aseguró que ese objetivo significa avanzar hacia “una transformación que no es solo tecnológica, fríamente hablando, sino que tiene que ver con profundas transformaciones sociales, políticas y, por tanto, del poder en el mundo, para que podamos vivir”.



Volvió a insistir que si esto no se logra, puede “ser el comienzo de la extinción humana” y que esto también implica “tiempos de lucha entre la humanidad y la codicia, entre la humanidad y su vida, y un poder mortal que se cifra alrededor de la acumulación infinita y permanente de cosas”.



“La humanidad tiene que salir de un concepto de riqueza que se construye alrededor de la acumulación de las cosas, hacia un concepto de riqueza que tiene que ver con la intensidad de la existencia”, aseguró.



En su intervención, además, manifestó que es necesario un "cambio radical". Agregó que el miedo al cambio es lo que desencadena en el mundo “guerras fósiles”.



“Ese cambio es un cambio radical. Y el miedo a ese cambio es el que nos conduce tanto a las guerras fósiles de este siglo, incluida la presente, como a las guerras por el control de la riqueza, vieja, que, en mi caso, en Colombia, hace de Colombia un país en guerra perpetua”, dijo.



POLÍTICA