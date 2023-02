Con duras afirmaciones que algunos analistas comparan con las que utilizó en medio de la polarizada campaña presidencial del año pasado, el presidente Gustavo Petro salió ayer ‘al balcón’ de la Casa de Nariño para pedir de sus bases sociales el apoyo para las reformas sociales que su gobierno pretende sacar adelante en el Congreso.



Ante una multitud que llegó a la Plaza de Armas de Palacio desde las primeras horas de la tarde, el Presidente reiteró el mensaje que ha venido enviando en las últimas semanas, en el sentido de que la gente debe hacerle entender al Congreso la necesidad de que iniciativas como la reforma de la salud (ya radicada) y las reformas laboral y pensional (de las que anticipó detalles) deberían ser aprobadas.

Como ya lo había hecho el lunes en el mismo escenario, al oficializar la reforma de la salud, Petro acusó a los actores privados del sistema de enriquecerse a costa del bienestar de todos los colombianos. Y dijo que el sistema de salud colombiano deja morir a las mujeres y los niños pobres “porque no tienen con qué pagar”.



En cuanto al sistema pensional, acusó a los fondos privados de pensiones de utilizar por décadas la plata de los colombianos. “Nadie se ha pensionado en estos 30 años, solo 170.000 personas”, señaló. Y afirmó que su propuesta de reforma pensional, que llevará en los próximos meses al Congreso, garantizaría que los ancianos que no alcanzaron a pensionarse “tengan un plato de sopa” y un techo.



En el mismo sentido, afirmó que la Ley 50, que modificó el sistema laboral a mediados de los 90, supuestamente hizo “esclavos a los trabajadores”. Y señaló que la reforma que propondrá el Gobierno establecería el pago de horas extras desde las 6 de la tarde y que el sábado se consagre como día no laboral.

Esas palabras fueron recibidas con fuertes aplausos por la multitud, que respondió con el grito de “Libertad, Libertad”, cuando Petro defendió que los jóvenes capturados por violencia en las manifestaciones de 2020 y 2021 fueran nombrados gestores de paz.



En Bogotá la jornada comenzó con una concentración en el Parque Nacional sobre las 10 de la mañana, y casi a las 11 empezaron a movilizarse por la carrera Séptima. A las 2 de la tarde empezaron a llegar a la Plaza de Bolívar y pasaron a la Plaza de Armas. Al medio día, la Policía informó que unas 12 mil personas habían salido a marchar a las principales ciudades.

El resto del país

En Medellín se realizaron dos concentraciones. La primera tuvo inicio hacia las 10 de la mañana en el parque de las Luces y fue convocada por Adida (Asociación de Institutores de Antioquia). Sobre las 2 de la tarde, los docentes llegaron al parque de los Pies Descalzos luego de una movilización por la calle San Juan (calle 44) y la avenida Ferrocarril, por el norte de la capital antioqueña. En este lugar, las personas se agruparon para escuchar la alocución de Petro.



Por su parte, los barranquilleros que se movilizaron en apoyo al Gobierno Nacional lo hicieron contagiados por los aires de carnaval. La movilización se dio sobre la carrera 44 y desembocó en el paseo Bolívar. Durante la marcha se sumaron jóvenes estudiantes, docentes y pensionados al grito de “Petro, amigo, el pueblo está contigo”, mientras retumbaban los tambores y los clarinetes.



Al mediodía llegaron al paseo Bolívar, donde acabó la marcha horas después.

Entre tanto, con la llegada de las movilizaciones al punto de concentración del parque de las Banderas, en el sur de Cali, periodistas de medios como RCN y Semana fueron expulsados del lugar con arengas contra estos medios.



En el oriente, en Bucaramanga, las concentraciones se iniciaron a las 2 p. m. en la Puerta del Sol. Desde allí, un grupo de unas mil personas comenzaron a marchar celebrando la reforma de la salud y apoyando al Presidente. En Cartagena la marcha fue desde el Castillo San Felipe hasta la Torre del Reloj, donde se hizo una velatón para pedir la aprobación de las reformas.

JHON TORRES

