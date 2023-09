En un discurso de 22 minutos en el que, incluso, aseguró que en la Colombia del año 2070 “solo quedarán desiertos”, el presidente Gustavo Petro llamó a la 78.ª Asamblea General de las Naciones Unidas a actuar de inmediato para enfrentar la crisis climática.



En su segunda aparición como jefe de Estado colombiano, en la sede de la ONU en Nueva York, Petro lanzó fuertes ataques al sistema financiero mundial y a las potencias, especialmente a los Estados Unidos, por –según dijo– “no pensar en cómo expandir la vida en las estrellas, sino en cómo acabarla en nuestro planeta”.

Según Petro, la crisis generada por el cambio climático requiere lo que llamó una nueva edición del ‘plan Marshall’, la estrategia que lideró el Gobierno de los Estados Unidos para reconstruir a Europa tras la Segunda Guerra mundial. En esta ocasión, aseguró, se trataría de reducir la deuda externa de los países vulnerables para que dispongan de mayores recursos y puedan ser invertidos en adaptación y acción climática.



“Este presidente del país de la belleza les propone reformar el sistema financiero mundial, el FMI, la banca multilateral y guiar los fondos del capital privado”, dijo Petro. Y agregó que si se reduce la deuda de todos los países “pagándoles a los dueños de la deuda sus acreencias, con una emisión del FMI de Derechos Especiales de Giro, habría un descenso de la deuda pública mundial y un incremento de los presupuestos para mitigar la crisis climática.



El presidente Gustavo Petro durante su discurso en la ONU. Foto: Jeenah Moon/Bloomberg

“Así podremos financiar el ‘plan Marshall’ por los objetivos del desarrollo sostenible, la justicia social y ambiental en el planeta, el plan para superar, mitigando y adaptando, la crisis climática que es la crisis de la vida”, aseguró. “Es revivir a Keynes globalmente después de su olvido”, argumentó.



La idea de Petro no es nueva. De hecho, él mismo la ha expuesto en distintos escenarios internacionales. Ayer, sin embargo, lo hizo en la solemne cumbre de la ONU.



A través de este tema, el mandatario desarrolló el resto de su propuesta, desde el enfoque sobre las migraciones hasta la necesidad de acallar los fusiles en Ucrania y Palestina para que el planeta se centre de lleno en frenar el cambio climático.



“¿Cuál es la diferencia entre Ucrania y Palestina, no es hora de acabar con ambas guerras?”, se preguntó. Su idea pasa, además, por cambiar el sistema financiero mundial para “financiar la vida y el capitalismo descarbonizado”.



“Les propongo para recuperar el tiempo perdido dos simples cosas: acabar la guerra y reformar el sistema financiero mundial”, dijo.



Para Manuel Alejandro Rayran, internacionalista de la Universidad Externado, “el discurso es una reflexión filosófica interesante” aunque difícil de llevar a la práctica. “Su solución es cambiar ganancias y rentabilidad por amor y eso no funciona tan así”.



El internacionalista Juan Nicolás Garzón resaltó que la segunda intervención de Petro ha sido consistente con discursos anteriores.

El presidente Gustavo Petro durante su discurso en la ONU. Foto: Jeenah Moon/Bloomberg

“Reafirma una posición que ha venido sosteniendo en distintos escenarios”, dijo. Sin embargo, apuntó que la intervención “no puede verse como un discurso icónico”, sino que hace parte de otros discursos disonantes del panorama convencional de las Naciones Unidas: “no es particularmente diferente”.



Los analistas consultados por EL TIEMPO coincidieron en que esos espacios multilaterales se han convertido en foros de grandes propuestas, pero al mismo tiempo de poca ejecución.



De hecho, el primer mandatario también fue crítico de estos espacios multilaterales y cuestionó el poco avance que ha habido en los temas de impacto en la sociedad desde que intervino por primera vez el año pasado.



“No hemos visto, sino profundizar lo que los ricos reunidos en Davos llamaron la ‘policrisis’. La guerra sigue, el hambre continúa, la recesión aumenta, y la crisis climática ha mostrado sus dientes como nunca, llevándose decenas de miles de vidas y calentando las tierras y los mares como nunca”, declaró el mandatario en la parte inicial de su discurso.

El presidente Gustavo Petro en la ONU. 19 de septiembre de 2023. Foto: Juan Diego Cano- Presidencia

Otros analistas no tuvieron una mirada tan positiva de lo expresado por Petro durante sus 30 minutos de discurso. Gonzalo Araujo, licenciado en Ciencias Políticas y máster en Estudios Latinoamericanos, dijo: “El discurso pareció más un monólogo que un diálogo con la Asamblea. Se perdió una oportunidad para hablar a través de los canales diplomáticos y conseguir apoyos a las propuestas del Presidente”.



Para Araujo, “lanzar ideas sin previamente tener las conversaciones con los países amigos, hacen del discurso un monólogo y no una construcción colectiva con las naciones del mundo”.



Las tesis del presidente

Este lunes se había conocido un bosquejo de lo que el presidente Gustavo Petro hablaría desde Nueva York. Hubo temas como el de Venezuela, que brillaron por su ausencia, y otros, como el del bloqueo a Cuba por Estados Unidos, que tuvo una breve mención y hasta sirvió para lanzar un dardo al expresidente Iván Duque frente al papel que jugó con la solicitud de incluir a Cuba en los países auxiliadores del terrorismo.

También se esperaba una mención explícita y fuerte de las migraciones irregulares por el Tapón del Darién, pero, al final, habló en general y lo enfocó frente al cambio climático.



No obstante, solo mencionó las migraciones como un problema en aumento debido al cambio climático y que crecería en los próximos años a medida que zonas del mundo quedarán inhabitables por la desertificación.



Otro aspecto en el que se esperaba mayor énfasis fue en el del cambio de estrategia para la lucha contra las drogas.



El mandatario venía en las últimas semanas hablando del tema y hasta hizo una cumbre en Cali sobre el tema, pero su mención apenas fue para cuestionar la “guerra contra las drogas” y la necesidad de un nuevo enfoque. (Ver notas anexas de los principales temas abordados por Petro).

Perdón de deuda a cambio de acción climática

Como en otros foros, el presidente Petro dijo que “si se reduce la deuda de todos los países, pagándoles a los dueños de la deuda sus acreencias con una emisión del FMI de Derechos Especiales de Giro, habrá un descenso de la deuda pública mundial y un incremento real de los presupuestos y fondos públicos. Así podremos financiar el plan Marshall por la justicia social y ambiental en el planeta”. Manuel Alejandro Rayran, internacionalista del Externado, cree que no “existe voluntad política”, en parte debido a que los países no están dispuestos a “cambiar la gobernanza financiera”. En cambio, Nicolás Garzón expresó que dicha tesis parecía inicialmente imposible, pero últimamente ha tenido más eco: “será un largo camino”.

El presidente Gustavo Petro en la ONU. 19 de septiembre de 2023. Foto: Juan Diego Cano- Presidencia

Cambio de enfoque frente a la lucha contra las droga

El presidente Petro volvió a criticar la guerra contra las drogas y la calificó de clasista y racista. Aunque se esperaba una propuesta más profunda en este tema, hizo énfasis en que se debe abordar el consumo como un tema de “enfrentar la soledad”. Para el corresponsal de EL TIEMPO en EE. UU., Sergio Gómez, Colombia y Estados Unidos no se encuentran actualmente “en la misma página, pero en la administración del presidente Biden hay conciencia que tras tres décadas o más de lucha antinarcóticos es necesario un enfoque diferente y están abiertos”. El profesor Rayran ve una sintonía entre Bogotá y Washington, acrecentada por el tema del fentanilo. Hay coincidencias, según el experto, en cambiar el enfoque.





Atención a la migración desde los países de origen

“El éxodo de los pueblos hacia el norte mide con exactitud la dimensión del fracaso de los gobiernos. Este año que ha pasado ha sido un tiempo de derrota de los gobiernos, de derrota de la humanidad. Ha crecido el éxodo en las fronteras”, dijo el Presidente Petro, que en la jornada anterior al discurso habló de la situación en el Darién. Fue crítico frente a la forma en que los países desarrollados han asumido la inmigración y la forma en que custodian sus fronteras. En su intervención dio a entender que debe asumirse las migraciones actuales y futura como un tema vinculado al cambio climático. Por eso, señaló que debe tratarse como un asunto por solucionarse desde el origen de los migrantes. Se esperaba una mención a Venezuela, que no llegó.



Conferencias de paz para los conflictos en Ucrania y Palestina

Luego de reunirse con el canciller palestino, Riad Malki, el 13 de septiembre, el mandatario colombiano ha hablado en dos foros sobre su tesis de que los conflictos en Ucrania y Palestina son análogos: el G77 y la Asamblea General. Por eso, propuso que se hagan dos conferencias de paz para solucionar dichos conflictos. Los expertos ven este tema como “interesante” pero de difícil realización, esto debido a que son temas espinosos para distintos países, por sus relaciones con Israel o Rusia. El profesor Manuel Alejandro Rayran acotó en este apartado que el tema palestino tiene resoluciones desde la ONU y aun así no ha habido soluciones, por lo que puede ser uno de los temas más difíciles para su ejecución de los expuestos por el mandatario en su discurso.

Punto final al bloqueo de los Estados Unidos a la isla de Cuba

El mandatario comenzó su discurso hablando de la situación del bloqueo de Cuba y aprovechó para lanzar unos dardos al expresidente Iván Duque por haber pedido la inclusión de la isla en los gobiernos que patrocinan el terrorismo. En este tema, los expertos coincidieron en las pocas posibilidades de que llegue a buen puerto. Para el corresponsal de EL TIEMPO en Washington, Sergio Gómez, “la propuesta es poco viable en el actual contexto político estadounidense”, esto debido a que los demócratas y Joe Biden no tienen el suficiente capital político. Además, “la visión frente a Cuba se ha endurecido”. En esa línea, el profesor Garzón apuntó que ese tema ha sido tocado por años y que ahora sea abanderado por Gustavo Petro no traerá cambios.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO

REDACCIÓN POLÍTICA