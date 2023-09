El presidente Gustavo Petro lanzó este sábado una propuesta que, a su juicio, podría aliviar la crisis que viven los sistemas masivos de transporte en las principales ciudades del país. Además, resaltó que no morirían personas al intentar colarse a los servicios.



El mandatario, a través de la red social X, planteó la posibilidad pagar el transporte público a través de la factura de energía y subsidiar a los estratos más bajos.

"Una idea para las ciudades con transporte público masivo: ¿y si pagáramos a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte público cada mes y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los días y durante el tiempo que sea?", afirmó el jefe de Estado en su cuenta de X.



Explicó que, aparentemente, sería un transporte gratuito pero su pago estaría distribuido en toda la sociedad según el poder adquisitivo de cada hogar.

"Sería aparentemente, y realmente para muchos, un transporte gratuito, y su pago real estaría distribuido en toda la sociedad de las ciudades respectivas con el peso que se le da a los estratos en las facturas", agregó el jefe de Estado.



Y destacó que podría haber un subsidio al transporte para los estratos "débiles económicamente" lo que permitiría darle fin a los colados en los sistemas masivos de transporte, problemática que golpea fuertemente al Transmilenio de Bogotá.



El presidente Petro explicó que tal vez "los pudientes" no usen el sistema, pero subsidiarían a los "menos pudientes".

Nueva medida para evitar los colados en TransMilenio. Foto: Archivo El Tiempo/TransMilenio

"Las estaciones serían mucho más fluidas por ausencia del control de la tarjeta. No moriría gente evadiendo los controles. No habría déficits monumentales en las finanzas del transporte público", remató el mandatario.



Según un informe entregado por Transmilenio en julio, durante el primer semestre del 2023 7 personas murieron al intentar colarse en el sistema, práctica que es habitual en la ciudad. Asimismo, la empresa informó que en el primer semestre de este año sancionaron a 52.000 personas por no pagar el servicio.



Sin embargo, este es solo un debate que abrió el presidente Petro en la red social. Por ahora no se conoce que el Gobierno esté trabajando en un marco jurídico que le permita llevar a cabo la propuesta.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA