El presidente Gustavo Petro se encuentra en Perú y en la tarde de este lunes asistió a la reunión del Consejo Presidencial Andino de la Comunidad Andina (CAN).



En su intervención, el mandatario propuso que la CAN sea ampliada con la integración de Venezuela, Chile y Argentina. Estos dos últimos son países asociados, no miembros como sí lo son Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.



"Debemos ser más poderosos, juntar más voces. Las solicitudes de Chile y Venezuela deben ser tenidas en cuenta. Volver al primer escenario de la comunidad andina cuando ellos integraban este instrumento", aseguró el mandatario agregando que si Argentina se une, "será mejor".



Petro, igualmente, dijo que de ampliarse la Comunidad Andina, se tendría que hacer bajo un "acuerdo mínimo" de respeto a la Convención de los Derechos Humanos. Su propuesta gira en torno a que la Can tenga una "voz más fuerte" en la comunidad internacional.

Gustavo Petro viajó a Perú este 29 de agosto.

Red eléctrica integrada en la región

El jefe de Estado retomó su idea de construir una red eléctrica integrada que se alimente de fuentes de energía limpia para mitigar la crisis climática.



"La red está, lo que hay (que hacer) es llenarla de fuentes de energía limpia. Las fuentes están (...) Si incluimos a Chile y Venezuela, nuestra región es llena de sol, vientos y agua", aseguró.



En lo que tiene que ver con el petróleo y el gas, insistió en que "ese mundo va en extinción. Si no se acaba ese mundo, se acaba la humanidad. Acá tenemos la oportunidad de planear otra vía: una integración energética. Entre más barata sea la energía eléctrica en nuestros países, más posibilidades de desarrollo".



El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo que la propuesto de Petro podría ser un "motivo para plantear un evento de la comunidad andina y los ministros de energía para estudiar las sinergias que eso puede producir".



Expansión de la Universidad Andina Simón Bolívar

El presidente le solicitó al canciller Álvaro Leyva y al ministro de Eduación, Alejandro Gaviria, planetar un programa para expandir la Universidad Andina Simón Bolívar.



"Todos los países integrantes de esa comunidad deberíamos enriquecerla. Debería ser la universidad estrella con los mejores profesores y profesoras. Fuertemente financiada, una universidad de vanguardia", concluyó.

